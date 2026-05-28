Locatelli: “Da Corte dei Conti via libera al Piano non autosufficienza”

La Corta dei Conti ha firmato il decreto di adozione del Piano nazionale non autosufficienza, che ripartisce le risorse per il triennio 2025-2027 destinate all’assistenza domiciliare, all’inclusione sociale e alla vita indipendente. Lo ha reso noto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli con un post su Facebook. “Tre miliardi di euro per il triennio per sostenere le persone con disabilità o anziane non autosufficienti. Si tratta di una notizia importante per le famiglie e per i territori!”.

Il post

“Firmato dalla Corte dei conti il decreto che adotta il Piano Nazionale Non Autosufficienza. Tre miliardi di euro per il triennio per sostenere le persone con disabilità o anziane non autosufficienti. Si tratta di una notizia importante per le famiglie e per i territori! Avanti tutta!”. Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook

Fonte Ansa