Italia

L’iter della manovra: le tappe per l’approvazione della legge di bilancio

Dall’esame del Parlamento alla Commissione Ue, il calendario dei lavori per l’approvazione della manovra entro il 31 dicembre

Di redazione
Palazzo Chigi. Foto © Sara Minelli da Imagoeconomica

Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge dà l’inizio alla corsa della manovra, che deve essere approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. L’esame del testo da parte del Parlamento è atteso per l’inizio della prossima settimana e quest’anno partirà dalla Camera dei deputati. La commissione di Bilancio svolgerà il ciclo di audizioni e dopo l’approvazione arriverà nell’aula di Montecitorio. Successivamente, passerà al Senato e se verrà approvata in seconda lettura senza modifiche si aprirà il confronto con la Commissione europea. 

L’invio del testo

Il primo passaggio è il deposito del testo in Parlamento, atteso all’inizio della prossima settimana. L’esame della manovra, seguendo la regola dell’alternanza, inizierà quest’anno a Montecitorio. La commissione Bilancio dovrebbe incardinare il testo martedì 3 novembre. Anche le altre commissioni saranno coinvolte per gli aspetti di loro competenza.

Le audizioni e gli emendamenti

Le audizioni prenderanno il via dal 5 novembre. Fino al 12 i parlamentari ascolteranno le principali istituzioni, dall’Istat alla Banca d’Italia, le parti sociali e le categorie economiche. Di norma, il ciclo di audizioni si conclude con l’intervento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. I parlamentari possono quindi presentare le loro proposte di modifica, entro il 17 novembre, secondo quanto ipotizzato al momento. Per gli emendamenti parlamentari è prevista una dote, che potrebbe essere di circa 300 milioni. Il governo al termine dell’esame delle proposte dei partiti di norma presenta un maxiemendamento che incorpora le modifiche ammesse.

La seconda lettura

Una volta ottenuta l’approvazione della commissione, il testo arriva all’esame dell’aula. Il governo può decidere di porre la questione di fiducia sul provvedimento. Dopo l’approvazione a Montecitorio, il disegno di legge inizia l’esame a Palazzo Madama. Negli ultimi anni, la manovra è arrivata alla seconda lettura praticamente blindata, senza la possibilità di ulteriori modifiche. Qualora venissero apportate, il testo va sottoposto ad una terza lettura. Entrambi i rami del Parlamento, infatti, devono approvare lo stesso identico testo.

Il passaggio in Europa

Il 24 novembre la Commissione europea pubblica il parere sul Dpb italiano e degli altri Paesi dell’area euro, contestualmente al semestre europeo.

L’approvazione definitiva

La legge di bilancio va approvata entro il 31 dicembre di ogni anno, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio.

Fonte Ansa

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