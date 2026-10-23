“La Terra chiamò”: in piazza le risposte alla crisi climatica

Una manifestazione per mettere al centro del dibattito il cambiamento climatico e le possibili soluzioni, alla luce delle più recenti stime che danno quasi per scontato il superamento del +1,5 gradi rispetto alle temperature dell’epoca pre-industriale. L’evento, promosso da diverse associazioni come ASviS, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Venice Climate Week e WWF Italia, è “La Terra chiamò” e si terrà sabato 5 ottobre in Piazza del Popolo a Roma, dove scienza, politica, volontariato e imprese dialogheranno per capire come rispondere alla crisi climatica.

La manifestazione

Una piazza aperta a tutte e tutti, per parlare di clima a partire dalla sicurezza delle persone, dalle esperienze dei territori e dalle soluzioni già disponibili. Sabato 5 dicembre, dalle 12.30 al tramonto, Piazza del Popolo a Roma ospiterà “La Terra chiamò”, la manifestazione nazionale nata per riportare la crisi climatica al centro del dibattito pubblico dopo un’estate che ne ha mostrato ancora una volta gli effetti sulla salute, sui territori e sulla vita quotidiana. Sul palco si incontreranno scienza, amministrazioni locali, volontariato, imprese, nuove generazioni, arte e cultura, insieme alle testimonianze di chi ha vissuto direttamente gli effetti del caldo estremo e degli altri eventi meteorologici dell’estate 2026. Al centro della giornata, le risposte già possibili alla crisi climatica e quattro richieste rivolte al Governo e alle forze politiche italiane.

I promotori

“La Terra chiamò” è promossa da ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia, con il sostegno di Green Heroes.

Lo scopo della manifestazione

L’obiettivo è costruire insieme una piazza dedicata agli effetti della crisi climatica e alle risposte possibili. La manifestazione parte dalla necessità di riportare il clima al centro delle scelte pubbliche, accelerare l’uscita dai combustibili fossili, sviluppare le fonti rinnovabili e rafforzare la capacità di adattamento dei territori. Da Piazza del Popolo partiranno quattro richieste: riportare il clima in cima all’agenda politica, riconoscendo la crisi climatica come una questione che riguarda la sicurezza del Paese; accelerare la mitigazione, abbandonando i combustibili fossili, aumentando la produzione da fonti rinnovabili e riducendo le emissioni; accelerare l’adattamento, proteggendo territori, mare e persone maggiormente esposte agli impatti di un clima che cambia; applicare il principio “chi inquina paga”, chiedendo alle aziende fossili di contribuire al finanziamento della transizione e delle politiche di adattamento.

La data

Nelle prossime settimane, le associazioni coinvolte lavoreranno per far confluire le richieste in un manifesto condiviso da presentare al Governo e alle forze politiche italiane. La scelta del 5 dicembre lega la manifestazione a due ricorrenze internazionali: la Giornata mondiale del suolo, promossa dalla FAO, e la Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite.