REGIONALI MOLISE

Toma presidente: Fi supera la Lega

Battuto il grillino Greco ma M5s è il primo partito. L'affluenza si attesta al 52,16%

onato Toma è il nuovo presidente della Regione Molise. Il candidato di centrodestra ha ottenuto 43,46%, battendo Andrea Greco (M5s), cui è andato il 38,5% delle preferenze. Carlo Veneziale (centrosinistra) si ferma al 17,1%, mentre Agostino Di Giacomo (Casapound), allo 0,42%. Per quanto riguarda il voto di lista il M5s è al 31,14%, Forza Italia al 9,4% supera la Lega all'8,28%, il Pd è all'8,63%.

Commenti

Toma ha spiegato che il primo atto sarà "una ricognizione dei problemi che sono sul tavolo della presidenza della Regione per capire come possiamo agevolare imprese e lavoratori". Ai cronisti ha dato appuntamento a una conferenza stampa che si terrà in giornata ma intanto "ringrazia tutti i leader nazionali" dei partiti del centrodestra, riconosce che il Movimento 5 stelle ha ottenuto "un grande risultato", sottolinea il "grandissimo risultato" della coalizione che lo ha sostenuto e risponde di "sì" a chi gli chiede se la sua vittoria può incidere sulla partita per il governo nazionale. "E' un risultato storico a livello regionale. Forse il Movimento Cinque Stelle non aveva mai fatto così bene in un'elezione regionale. Siamo passati da due consiglieri a sei, sei persone che si batteranno per difendere le idee del Movimento e soprattutto per rendere onore ai cittadini che ci hanno votato. Io parlerei di risultato storico, non di fallimento" ha commentato Greco ad Agorà (Rai3). Esulta Giorgia Meloni, secondo cui "la schiacciante vittoria del centrodestra in Molise con il fondamentale contributo di Fdi, unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un'altra indicazione chiara per il Presidente Mattarella: gli italiani vogliono un governo guidato dal c.destra e con un programma di centrodestra. Complimenti e buon lavoro al neo governatore Donato Toma! Ora a testa bassa per strappare anche il Friuli Venezia Giulia alla sinistra".

Affluenza

L'affluenza si attesta al 52,16%, pari a 173 mila votanti. Alle politiche i votanti erano stati 182 mila. Molto alta la percentuale a Campobasso (62,69%). A Isernia hL'affluenza si attesta al 52,16%a votato il 59.67%. Nelle precedenti regionali del L'affluenza si attesta al 52,16% , pari a 173 mila votanti. Alle politiche i votanti erano stati 182 mila. 2013 che portarono all'elezione della Giunta di centrosinistra guidata da Paolo Frattura i votanti furono 205 mila, che corrisponde ad una percentuale del 61,63%, sempre sulla base dei 331 mila.