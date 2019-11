LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019, 09:27, IN TERRIS



Italia senza argini

Il maltempo e la fragilità del Paese: oltre due milioni di famiglie a rischio

MARCO GRIECO

inita una settimana nera, se ne apre un'altra. È quanto prospettano le previsioni dei metereologi che parlano di instabilità per tutta la settimana, con forti perturbazioni soprattutto al Nord e sul versante tirrenico e un graduale miglioramento sul finire della settimana, partendo dal sud. Intanto, da Venezia a Roma è stata una settimana difficile, che ha svelato la fragilità di un Paese non preparato ai fenomeni atmosferici estremi. Ma la colpa non è solo del brusco cambiamento climatico dei mesi scorsi.

A Firenze e Pisa ritorna la paura

L'incubo alluvione a Firenze si è riacceso a partire dal weekend, quando l'Arno ha superato la soglia massima. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, scrive che "una piena così non si vedeva da trent'anni". Ma, agli occhi dei fiorentini, sono balenate le immagini del novembre di 53 anni fa, quando la città del Rinascimento è invasa dalla corrente di fango del fiume Arno esondato. Allora, gli "angeli del fango" salvarono le opere d'arte della Galleria degli Uffizi e della Basilica di Santa Croce prima che l'acqua le consumasse completamente. Oggi, l'allarme gira via Facebook e gli studenti si mobilitano per mettere in sicurezza i libri della Scuola Normale Superiore di Pisa. Gli oggetti di valore si spostano in alto. Nessuno vuole ricordare quella devastazione che colpì nell'immaginario alla stregua di una scena di guerra. Da allora, ricorda il quotidiano Repubblica, sono state progettate cinque casse di espansione a monte della città toscana: la realizzazione dei lavori è ferma al 25%.

Lombardia a rischio

L'Italia è arenata anche più a nord. Non ha la stessa portata dell'Arno, ma il fiume Seveso, alle porte di Milano, minaccia costantemente i piccoli centri che costellano la metropoli. Anche in questo caso, si è pensato di realizzare delle casse di espansione a monte della città, ma solo un cantiere di cinque sarà avviato a breve. Il punto è che le vasche hanno un impatto ambientale forte: per realizzarle sono necessari espropri e la macchina burocratica rischia di essere molto lenta. A ciò si aggiunge la resistenza dei comitati cittadini che avversano i lavori e chiedono soluzioni meno impattanti dal punto di vista territoriale. Sempre in Lombardia, a Chignolo Po la Chiavica Reale, realizzata nel 1842, divide il paese dal fiume e a breve saranno effettuati i lavori di manutenzione.

Sempre più cemento

Secondo i dati forniti dall'Isituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e datati 2018, sono 6.183.364 gli Italiani che abitano in zone a rischio alluvione: un buon 10% della popolazione totale, con circa 2.648.499 famiglie che rischiano di trovarsi per strada in caso di fenomeni metereologici estremi. Gli edifici attenzionati sono 1.351.578 e 596.254 industrie. Il record acqua alta a Venezia ha posto all'attenzione di tutti il danno che tali eventi arrecano anche ad opere d'arte. Si stima che siano circa 31.137 i siti storico-artistici a rischio. Ma le cause non sarebbero solo imputabili ai flussi di aria straordinariamente calsa nell'atmosfera. L'Ispra stesso denuncia un aumento della cementificazione del Paese negli ultimi anni: le regioni dove si è continuato ad edificare negli ultimi anni sono, coincidenze o meno, quelle in cui il maltempo rappresenta una minaccia tangibile: Liguria (con il 22,8% di territorio "consumato"), Lombardia (17,3%) e Veneto (14,7% circa). La Stampa riferisce che, sempre secondo i dati Ispra, dal 1998 al 2018 in Italia sono stati spesi 5,6 miliardi di euro (300 milioni all’anno) in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico. Eppure, nonostante lo stanziamento di risorse, l'Italia continua ad essere un Paese sempre più fragile.