Un quadro in chiaroscuro, quello dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia tratteggiato da Istat e UNICEF Italia. Se da un lato la pubblicazione “Storia di dati Istat sui diritti dei bambini e degli adolescenti” presentata alla Camera dei deputati riporta che la mortalità infantile è decisamente calata dal 1861, i minori in eccesso di peso diminuiscono mentre aumentano quelli che fanno attività fisica e praticano uno sport, in vent’anni si è arrivati a oltre un milione di bambini in condizioni di povertà assoluta. Questa edizione del progetto editoriale “Storie di dati”, una collana di pubblicazioni divulgative tematiche che ripercorrono i cambiamenti dell’Italia attraverso lunghe serie storiche di statistiche ufficiali, in molti casi a partire dall’Unità d’Italia fino a oggi, è stata realizzata per gli 80 anni dell’UNICEF e i 35 anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza da parte del Parlamento italiano.

Il report

Oggi a Roma, presso la Sala Conferenze stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa della Presidente della Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza On. Michela Vittoria Brambilla, Istat e UNICEF Italia hanno presentato la pubblicazione “Storia di dati Istat sui diritti dei bambini e degli adolescenti”. Il progetto editoriale “Storie di Dati” ha rappresentato una delle innovazioni principali del Centenario Istat, con una collana di pubblicazioni divulgative tematiche che ripercorrono i cambiamenti dell’Italia attraverso lunghe serie storiche di statistiche ufficiali, in molti casi a partire dall’Unità d’Italia fino a oggi. I dati del Report sono relativi al numero di bambini e adolescenti in Italia, tasso di mortalità infantile, condizioni generali di salute, eccesso di peso, sport, povertà, minorenni in affidamento familiare e presso strutture residenziali, istruzione, abbandono scolastico, competenze alfabetiche e numeriche.

Quanti sono i bambini e gli adolescenti

Al 1° gennaio 2026, bambini e adolescenti sono 8,6 milioni (14,6%), erano13,5 milioni (24%) nel 1986; è straniero il 5% del totale dei minori nella maggioranza delle regioni del Mezzogiorno, oltre il 15% in Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna.

Il diritto alla salute

Nel 1861, oltre 2 bambini su 10 morivano entro il primo anno di vita, nel 2024 si è scesi al 2,5 per mille; Tra il 2011 e il 2025, i minori tra i 3 e i 17 anni in eccesso di peso si sono ridotti dal 28,5 al 26%, con un miglioramento concentrato tra i più piccoli, segmento in cui il fenomeno rimane tuttora più diffuso. Tra il 1995 e il 2025 i ragazzi tra i 3 e i 17 anni che fanno sport passa dal 46 a oltre il 60%; La quota di quanti fanno sport con continuità sul totale dei praticanti è cresciuta di circa 10 punti percentuali, fino al 91%, con un miglioramento in tutte le fasce d’età.

La povertà materiale e affettiva

Nel 2025, il 12,5% delle persone con meno di 18 anni, pari a oltre un milione di bambini e adolescenti, vive in condizioni di povertà assoluta. Negli ultimi vent’anni, la diffusione del fenomeno tra i minori si è più che triplicata e le differenze sociali e territoriali si sono mantenute ampie. La legislazione ha recepito i principi della Convenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti, anche chiudendo gli orfanotrofi, i minori residenti in istituzioni sono scesi da oltre 250mila nel 1960 a circa 40 mila nel 1992.

Il diritto all’istruzione

Tra il 2000 e il 2025, la quota di abbandoni precoci è diminuita dal 25,1 all’8,2%. Il progresso è associato soprattutto alla componente maschile che, tuttavia, resta più arretrata. Nell’anno scolastico 2025/26, il 27,4% presenta competenze alfabetiche inadeguate e il 36,7% non dispone di competenze numeriche sufficienti. Quasi il 60% degli alunni stranieri di prima generazione presenta competenze inadeguate. Questa Storia di dati è stata realizzata dall’Istat in collaborazione con UNICEF Italia, in occasione degli 80 anni dall’istituzione dell’UNICEF e dei 35 anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza da parte del Parlamento italiano.

L’anniversario

“Trentasette anni fa, il 20 novembre 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Come UNICEF Italia abbiamo voluto onorare questa ricorrenza con un contributo concreto: una pubblicazione dedicata ai dati sulla condizione di bambine, bambini e adolescenti in Italia”, ha dichiarato la Presidente dell’UNICEF Italia Stefania Radoccia. “Perché il modo più autentico di rispettare la Convenzione è verificare, con strumenti rigorosi, quanto siamo riusciti a tradurla in realtà. E farlo alla Camera dei Deputati, insieme all’Istat e alla Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha un significato preciso: unisce gli intenti di chi produce conoscenza e chi ha la responsabilità di tradurla in leggi, dando una precisa connotazione all’approccio fondato sulle evidenze, che l’UNICEF propone ovunque nel mondo”.