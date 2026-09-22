Istat: Pil 2025 a +0,6%, riviste al rialzo diverse componenti

Le nuove stime diffuse dall’Istat aggiornano il quadro dell’economia italiana nel 2025, evidenziando una crescita del prodotto interno lordo superiore rispetto alla precedente rilevazione. Il Pil ai prezzi di mercato raggiunge 2.265.003 milioni di euro correnti, mentre vengono rivisti al rialzo anche diversi indicatori relativi alla domanda interna e agli scambi con l’estero. Le variazioni interessano consumi, investimenti, esportazioni e importazioni, insieme al valore aggiunto dei principali settori produttivi, delineando un quadro aggiornato dell’andamento economico nazionale.

Il Pil e le principali componenti della domanda

Nel 2025 il Pil ai prezzi di mercato è risultato pari a 2.265.003 milioni di euro correnti, con una revisione al rialzo di 6.954 milioni rispetto alla stima di marzo scorso. Per il 2024 il livello del Pil è stato rivisto al rialzo di 8.564 milioni di euro. Nel 2025, spiega l’Istat, gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume del 3,9%, i consumi finali nazionali dello 1,0%, le esportazioni di beni e servizi dell’1,7% e le importazioni del 4,2%.

Il valore aggiunto nei settori produttivi

Il valore aggiunto in volume nel 2025 è aumentato dello 0,8% nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, dello 0,4% nell’industria in senso stretto, del 2,6% nelle costruzioni e dello 0,3% nel terziario.

Le revisioni rispetto alle stime di marzo

Per l’anno 2025, il tasso di crescita del Pil in volume è stato rivisto di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di marzo (da +0,5 a +0,6%), evidenzia l’Istat, precisando che, dal lato della domanda, si è registrata una revisione al rialzo della spesa delle famiglie (da +1,0 a +1,2%) e degli investimenti fissi lordi (da +3,5 a +3,9%). Per quanto concerne il commercio estero, sia per le esportazioni (da +1,2 a +1,7%) sia per le importazioni (da +3,6 a +4,2%) si è osservata una revisione al rialzo rispetto alla stima del marzo scorso.

Fonte Ansa