Istat: consumi alimentari in calo

A settembre il commercio al dettaglio evidenzia un andamento contrastato: se le vendite complessive crescono lievemente in valore (+0,1% su agosto), i volumi rimangono fermi. A pesare è soprattutto il settore alimentare, che registra una contrazione dei volumi spesi (-0,3% su mese e -0,1% su base annua), a fronte di una crescita del valore sostenuta dai prezzi (+1,7% tendenziale). Meglio i beni non alimentari, stabili nei consumi effettivi ma in ripresa valore-volume su base mensile.

Il dato

Consumi degli alimentari ancora in calo a settembre. Secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio risultano rispetto ad agosto in lieve aumento in valore (+0,1%) e stazionarie in volume. Le vendite dei beni alimentari non registrano variazioni in valore ma diminuiscono in volume (-0,3%), mentre quelle dei beni non alimentari crescono in valore e in volume (rispettivamente +0,3% e +0,1%). È quanto riporta l’Istat nelle sue stime di settembre. Rispetto a settembre 2025 le vendite registrano una crescita dell’1,6% in valore e un calo dello 0,1% in volume. Le vendite degli alimentari aumentano in valore (+1,7%) e diminuiscono in volume (-0,1%) così come quelle dei non alimentari (rispettivamente +1,5% e -0,2%).

Fonte Ansa