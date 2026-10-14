Inflazione e caro energia: il costo dei rincari per le famiglie italiane

Negli ultimi quattro anni, il contesto geopolitico globale e le conseguenti fluttuazioni economiche hanno condizionato in modo significativo l’andamento del sistema produttivo e dei consumi in Italia. L’aumento generalizzato dei prezzi, unito alle forti impennate dei costi energetici e dei carburanti, ha progressivamente ridotto il potere d’acquisto e appesantito i bilanci delle imprese. L’analisi presentata durante la recente assemblea nazionale di Confesercenti offre un quadro dettagliato del quadro macroeconomico e dell’impatto concreto subito dalle famiglie italiane.

Il quadro macroeconomico e l’impatto sulle famiglie

Quattro anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all’economia italiana quasi 52 miliardi di Pil reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l’allarme è il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, durante l’Assemblea 2026 dell’associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro-energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese e le famiglie e avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici, Tra gennaio e settembre 2026 il costo all’ingrosso dell’elettricità, evidenzia l’associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato.

Il divario energetico europeo e il peso sui consumi

Dall’inizio dell’anno la benzina è rincarata del 28,6% e il diesel del 30%. I prezzi internazionali dell’energia superano del 90% quelli di un anno fa e, come evidenziato da Gronchi, “l’elettricità all’ingrosso in Italia costa oltre il 40% in più rispetto a Germania, Francia e Spagna”. Dal 2022 il solo caro-energia ha sottratto oltre 30 miliardi ai consumi, a cui si aggiungono 500 milioni di maggiori costi per mutui e finanziamenti a tasso variabile legati ai rincari della Bce nel 2026.

Fonte Ansa