Inflazione, ad agosto prezzi in accelerazione: +3,3% su base annua

L’inflazione torna ad accelerare in Italia. Secondo la stima preliminare dell’Istat, ad agosto 2026 i prezzi al consumo aumentano dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, contro il +2,9% registrato a luglio. A sostenere la crescita sono soprattutto i beni energetici, il cui incremento passa dall’11,6% al 17%, risentendo delle tensioni internazionali. Resta invece stabile il cosiddetto carrello della spesa, mentre aumentano sensibilmente i prodotti acquistati più frequentemente dalle famiglie.

Il dato

Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +0,5% su base mensile e a +3,3% su base annua (da +2,9% del mese precedente). Lo rileva l’Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo ad agosto. “Ad agosto 2026 l’inflazione sale a +3,3% (da +2,9% di luglio), sostenuta dall’andamento dei prezzi dei beni energetici (da +11,6% a +17,0%), che risentono ancora delle tensioni internazionali”, spiega l’istituto di statistica nazionale.

Il carrello della spesa

Ad agosto il tasso di variazione tendenziale dei prezzi del cosiddetto ‘carrello della spesa’ (i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona) si mantiene stabile (a +1,0%), mentre quello dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto aumenta (da +3,4% a +4,3%). L’inflazione acquisita per il 2026 (cioè quella che si avrebbe nell’anno ipotizzando che l’indice stesso rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile nella restante parte dell’anno) è pari a +2,9% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.

Fonte Ansa