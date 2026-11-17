L’inflazione torna ad accelerare in Italia e raggiunge a ottobre 2026 il 5,5%, in aumento rispetto al 4,2% registrato nel mese precedente. A rilevarlo è l’Istat, che ha diffuso i dati definitivi sui prezzi al consumo, evidenziando un andamento ancora condizionato soprattutto dai rincari energetici e dalle tensioni geopolitiche internazionali. Aumentano anche i prezzi dei prodotti alimentari e dei servizi di trasporto, mentre prosegue la crescita del cosiddetto carrello della spesa.

Il dato

Ad ottobre 2026 l’inflazione è salita al 5,5% dal +4,2% del mese precedente, con l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, in rialzo del +1,0% su base mensile; la stima preliminare era +5,4%. Lo rileva l’Istat che ha diffuso i dati definitivi. L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente del rialzo dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo si deve anche agli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%).

Il carrello della spesa

Continua a correre anche in ottobre il cosiddetto “carrello della spesa“. Secondo i dati diffusi dall’Istat, i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono infatti saliti dal +1,5% di settembre a +2,3%. In rialzo anche i listini dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, saliti da +5,2% a +5,8%. L’inflazione di fondo si attesta a +2,0% (da +1,6%), mentre l’inflazione acquisita a ottobre, per il 2026, risulta pari al +3,4%.

Fonte Ansa