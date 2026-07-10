Industria, produzione congiunturale in lieve calo: frenano consumi e manifattura

La produzione industriale italiana rallenta a maggio, interrompendo in parte il recupero registrato nei mesi precedenti. Secondo le stime diffuse dall’Istat, l’indice destagionalizzato segna una flessione dello 0,3% rispetto ad aprile, con cali che interessano soprattutto beni di consumo e beni intermedi. Su base annua, tuttavia, il bilancio resta positivo grazie alla crescita dei beni strumentali e dell’energia. Tra i comparti più dinamici spiccano i mezzi di trasporto, mentre continua la debolezza del settore tessile.

Il dato

L’Istat, l’ufficio italiano di statistica, stima che a maggio 2026 l’indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dello 0,3% rispetto ad aprile (attese a -0,1%, dopo +0,4% precedente). Nella media del periodo marzo-maggio si registra una crescita del livello della produzione dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+4,6%), mentre diminuisce per i beni strumentali (-0,1%), i beni di consumo (-0,5%) e i beni intermedi (-0,8%). Al netto degli effetti di calendario, a maggio 2026 l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di maggio 2025). Crescono in misura marcata i beni strumentali (+5,0%) e con minore intensità l’energia (+1,9%) e i beni intermedi (+0,8%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-3,2%).

I settori coinvolti

I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,6%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+3,5%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+3,3%). Le flessioni più ampie si rilevano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-6,6%), nelle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchinari ed apparecchiature (-3,8%) e nella fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-2,6%).

Fonte Ansa