Italia

Incendi: un algoritmo per individuare i focolai in tempo reale

La Scuola di ingegneria aerospaziale dell'università Sapienza di Roma ha sviluppato l'algoritmo Eosial Viewer che, analizzando le immagini satellitari, localizza gli incendi. E' disponibile liberamente online

Di redazione
Foto di K : https://www.pexels.com/it-it/foto/vista-aerea-dell-incendio-boschivo-al-tramonto-33621856/

Un algoritmo può localizzare un incendio in qualsiasi punto del territorio italiano analizzando i dati satellitari pressoché in tempo reale. Si chiama Eosial Viewer e lo ha sviluppato la Scuola di ingegneria aerospaziale della Sapienza Università di Roma ed è messo a disposizione di tutti liberamente attraverso un sito web dedicato. “Vogliamo contribuire concretamente alla prevenzione e al controllo di questi fenomeni, mettendo a disposizione strumenti innovativi in grado di supportare il monitoraggio del territorio e favorire interventi più tempestivi ed efficaci”, ha detto il presidente della Sia Paolo Teofilatto.

L’algoritmo

Individuare in pochi minuti un incendio in qualsiasi punto del territorio italiano: diventa possibile grazie al nuovo algoritmo che analizza i dati satellitari, messo a punto dalla Scuola di ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma. L’algoritmo si chiama Eosial Viewer ed è ora disponibile liberamente online. “Gli incendi boschivi rappresentano una sfida che ogni anno, soprattutto durante la stagione estiva, mette a dura prova il nostro Paese”, ha detto Paolo Teofilatto, preside della Sia. “Con il progetto Eosial Viewer – ha aggiunto – vogliamo contribuire concretamente alla prevenzione e al controllo di questi fenomeni, mettendo a disposizione strumenti innovativi in grado di supportare il monitoraggio del territorio e favorire interventi più tempestivi ed efficaci“.

Analisi delle immagini satellitari

Al centro del progetto c’è l’algoritmo chiamato Sfide. E’ alimentato dai dati che arrivano da EumetCast Europe e vengono aggiornati ogni 30 minuti e, analizzando le immagini satellitari, riesce a individuare gli incendi quasi in tempo quasi reale (con aggiornamento ogni 5, 10 o 15 minuti a seconda del satellite) in tutto il territorio nazionale, consentendo di individuare le aree colpite da incendi, monitorarne la possibile estensione e la gravità dei danni post-incendio. L’algoritmo permette inoltre di monitorare l’attività vulcanica e le emissioni industriali più intense.

Il sito web dedicato

Per rendere fruibili queste informazioni è stato aperto un sito web dedicato, chiamato Eosial Viewer, dove è possibile navigare sul territorio italiano dove sono visibili i focolai attivi e verificare l’evoluzione di un incendio su un’area.

Fonte Ansa

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