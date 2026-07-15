Incendi in Sardegna, proseguono le bonifiche ad Aglientu: ancora attivi alcuni focolai

Prosegue senza sosta il lavoro della macchina antincendi in Sardegna per mettere definitivamente sotto controllo il vasto rogo che ha interessato il territorio di Aglientu, nel nord dell’isola. Dopo giorni di interventi, restano ancora alcuni focolai attivi che richiedono l’impiego di mezzi aerei e squadre a terra impegnate nelle operazioni di bonifica. Il bilancio provvisorio parla di decine di ettari di vegetazione distrutti, mentre alcune aree continuano a rimanere interdette per motivi di sicurezza. Intanto, l’emergenza incendi resta alta in tutta la regione.

Gli incendi

Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, la macchina antincendi della Sardegna sta cercando di domare definitivamente gli ultimi focolai del vasto rogo divampato lunedì nelle colline antistanti la spiaggia di Naracu Nieddu, nel territorio di Aglientu, tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura, nel nord dell’Isola. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e anche questa mattina due elicotteri, quello leggero della base di Limbara, e il Super Puma di Alà dei Sardi, si sono alzati in volo per supportare le squadre a terra. Sul posto coordina le azioni il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione Forestale di Luogosanto.

Le dichiarazioni

“Oggi è attivo solo qualche focolaio – dice all’ANSA il sindaco Marco Demuro – secondo una prima stima sono andati in fumo circa 24 ettari di territorio tra una parte di pineta e macchia mediterranea. Restano ancora interdetti una parte della spiaggia e il parcheggio che abbiamo fatto evacuare il primo giorno”.

I precedenti roghi

Ieri in Sardegna si sono contati 12 roghi, otto dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei compresi i Canadair della flotta nazionale (Aglientu e Carbonia).

Fonte Ansa