Incendi in Sardegna e Toscana: nel cagliaritano 100 ettari in fumo

Giornata caratterizzata da da diversi incendi, più o meno estesi, tra Sardegna e Toscana. Per l’isola era previsto pericolo alto e si sono registrati alcuni punti di fuoco, tra cui 100 ettari andati a fuoco tra Selargius e Monserrato, nel cagliaritano. Sei persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni in via precauzionale, già rientrate. Un rogo è divampato anche nelle campagne intorno Carbonia, per spegnarlo sono stati coinvolti un elicottero pesante Super Puma proveniente da Oristano-di Fenosu, un elicottero militare e un Canadair della flotta nazionale antincendio boschivo. Venendo sul continente, un incendio boschivo nel pisano, a Buti, sulla Sp 56 del Monte Serra, mentre venti ettari di sterpaglie e terreni incolti sono andati in fumo a Castelfiorentino.

Il vasto incendio nel cagliaritano

Sono complessivamente sei le persone che, in via precauzionale, sono state allontanate da casa a causa del vasto incendio che ha percorso 100 ettari tra Selargius e Monserrato a ridosso delle statali 554 e 387, che è stata anche temporaneamente chiusa, nell’area vasta di Cagliari. Il dato arriva dalla Protezione civile che è stata impegnata da questa mattina nello spegnimento del rogo con un’imponente schieramento antincendio: decine di uomini a terra tra forestali, vigili del fuoco, Forestas, barracelli supportati dai lanci di estinguente da un Canadair della flotta regionale e da cinque elicotteri tra regionali e militari. Le persone allontanate da casa sono già state fatte rientrare nelle proprie abitazioni: al momento non si registrano feriti. Le fiamme sono in fase di bonifica.

Il focolaio nelle campagne di Carbonia

Nella giornata di pericolo “alto” per gli incendi in Sardegna, oltre a diversi focolai nel sud dell’Isola – la situazione più critica a Selargius con 100 ettari andati in fumo – si registrano altri due punti di fuoco nel Sulcis. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su due incendi, prima in località “Is Pittaus” a Nuxis e poi a Medau Fundale Pionca nel territorio Carbonia dove sono presenti alcune case di campagna. Quest’ultimo rogo è stato quindi dichiarato “di interfaccia” e sul posto sta operando anche un ulteriore elicottero arrivato da Oristano-Fenosu. La sala operativa della protezione civile regionale ha allertato altri velivoli per cercare di spegnere il rogo divampato nelle campagne circostanti Carbonia. In volo si sono alzati l’elicottero pesante Super Puma proveniente da Oristano-di Fenosu, un elicottero militare e un Canadair della flotta nazionale antincendio boschivo.

Rogo nel sottobosco

Un incendio boschivo è scoppiato a Buti (Pisa), sulla Sp 56 del Monte Serra. Al momento, spiegano i vigili del fuoco, le fiamme stanno interessando il sottobosco in una zona scoscesa difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra. Sul posto sta intervenendo anche il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con 18 squadre di volontari Aib e quattro elicotteri della flotta regionale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri.

Sterpaglie in fiamme

Un incendio di circa 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie è divampato nelle campagne di Castelfiorentino (Firenze), in zona Rimorti, non distante dalla strada regionale 429. Il fuoco si è avvicinato ad alcune case ma le fiamme sono state tenute sotto controllo. Non è stata disposta nessuna evacuazione e non ci sono state ripercussioni sulla viabilità della Sr429.

L’incendio, divampato intorno alle 14:50, è sato spento e attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto sono intervenute due squadre e un’autobotte dei vigili del fuoco, squadre della Protezione civile Aib e un elicottero della Regione Toscana.

Fonte Ansa