Italia

Incendi boschivi in Lombardia: resta critica la situazione nel territorio di Como

Oltre cento Vigili del Fuoco impegnati per tutta la notte: sono in arrivo due Canadair per rafforzare le operazioni di spegnimento degli incendi a Como

Di redazione
Photo by arnaud audoin: https://www.pexels.com/photo/water-bomber-plane-in-clear-blue-sky-35822772/

Prosegue anche questa mattina il lavoro dei soccorritori per fronteggiare gli incendi boschivi che stanno interessando diverse aree della Lombardia. La situazione più delicata resta nel territorio di Como, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate senza sosta per contenere le fiamme e proteggere abitazioni e infrastrutture. Il dispositivo di emergenza è stato rafforzato con l’arrivo di ulteriori squadre da altre regioni e con l’impiego di due Canadair.

La situazione

Stanno proseguendo anche stamani le operazioni di contrasto agli incendi boschivi che stanno interessando il territorio lombardo. La situazione di maggiore criticità resta quella di Como, dove per tutta la notte hanno operato oltre cento Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di contenimento dell’incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato.

I rinforzi

Oltre ai rinforzi provenienti dagli altri Comandi dei Vigili del Fuoco della Lombardia, sono giunte a Como squadre provenienti da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, a supporto delle operazioni in corso. Alle prime luci dell’alba è già stato predisposto l’invio di due Canadair della flotta aerea dello Stato, che andranno a supportare le operazioni di contrasto dell’incendio.

Fonte Ansa

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