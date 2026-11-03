Giovani Neet in calo: si accorcia il divario con l’Europa

Notizie positive per l’Italia dal fronte dei Neet. Nel nostro Paese la quota di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano passa dal 15,2% del 2024 al 13,3% dell’anno scorso, secondo il rapporto dell’Istat sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali, registrando una performance ancora migliore nel Sud Italia. La forbice con la media europea (11%) si restringe, anche se la Penisola è ancora dietro a Spagna (11,5%) e Germania (9,5%). Il fenomeno, in miglioramento, persiste e interessa un insieme eterogeneo che riguarda prevalentemente persone tra i 25 e i 29 anni, donne, chi ha nazionalità straniera o residenti nelle regioni meridionali.

Il dato

La quota di giovani 15-29enni non occupati e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione (NeeT) scende al 13,3% (-1,9 punti rispetto al 2024), riducendo la distanza con l’Europa (2,3 punti dai 4,1 del 2024). Il calo più marcato si registra nel Mezzogiorno (-3,1 punti). E’ quanto si legge nel report annuale dell’Istat sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali.

La media europea

Dal 2021 il fenomeno si è ridotto sensibilmente accorciando la distanza con l’Europa: il divario scende da 10 punti nel 2021 a 2,3 punti nel 2025 (11,0% il valore medio Ue27). Il valore italiano è ormai prossimo a quello francese (12,7%), ma ancora superiore a quello spagnolo (11,5%) e tedesco (9,5%).

Un fenomeno eterogeneo

I Neet costituiscono un insieme molto eterogeneo per livello di istruzione: il 34,1% ha al più un titolo secondario inferiore, il 54,1% è diplomato e l’11,8% ha un titolo terziario. Si tratta soprattutto di ragazzi tra i 25 e il 29 anni (il 50,8% dei NeeT) e il fenomeno è particolarmente diffuso tra le donne, soprattutto se madri, tra gli stranieri e i residenti nel Mezzogiorno.

Fonte Ansa