Giovani, donne e inclusione lavorativa: lo scenario italiano

L’Italia si conferma tra i Paesi europei con la maggiore longevità, ma resta in fondo alla classifica per la durata della vita lavorativa. Nel 2025 un giovane di 15 anni può aspettarsi di trascorrere mediamente 33 anni nel mercato del lavoro, appena poco più di due mesi in più rispetto all’anno precedente. La media dell’Unione europea raggiunge invece 37,5 anni. Il divario emerge soprattutto tra le donne, che in Italia hanno una durata attesa della vita lavorativa di soli 28,4 anni. Un dato che riflette l’ingresso tardivo dei giovani, la discontinuità delle carriere e la bassa occupazione femminile.

Il dato

L’Italia è uno dei Paesi europei nei quali si vive più a lungo, ma anche uno di quelli nei quali si trascorrono meno anni nel mercato del lavoro. Nel 2025 la durata attesa della vita lavorativa si ferma a 33 anni, il secondo valore più basso dell’Unione europea dopo la Romania e ben quattro anni e mezzo in meno rispetto alla media Ue, pari a 37,5 anni. Lo rileva la Cna, spiegando che il miglioramento rispetto al 2024 è minimo: appena poco più di due mesi, contro un aumento di tre mesi registrato nella media europea. Lo scorso anno l’indicatore italiano era infatti pari a 32,8 anni, mentre quello dell’Unione si attestava a 37,2.

Gli indicatori analizzati

La distanza dalle principali economie europee rimane molto ampia, spiega la Cna. La durata attesa della vita lavorativa raggiunge 40,2 anni in Germania, 37,5 in Francia e 36,8 in Spagna. Nei Paesi Bassi arriva addirittura a 44 anni: undici in più rispetto all’Italia. Il dato più critico riguarda le donne, rileva la Cna: in Italia la durata attesa della loro vita lavorativa è di appena 28,4 anni, contro 35,4 nella media europea. Il divario tra uomini e donne raggiunge 8,9 anni, il più elevato nell’Unione. Un risultato coerente con un tasso di occupazione femminile fermo al 58%, quasi tredici punti sotto la media Ue, e con il più ampio divario occupazionale di genere tra gli Stati membri. L’indicatore non misura l’età pensionabile né il numero di anni effettivamente lavorati da chi dispone di un’occupazione continua, spiega la Cna: stima gli anni che una persona di 15 anni può attendersi di trascorrere nella forza lavoro, come occupata o disoccupata, sulla base delle attuali condizioni demografiche e dei livelli di partecipazione. Il risultato italiano – osserva la Cna – riflette quindi soprattutto l’ingresso tardivo dei giovani, le carriere discontinue e la bassa partecipazione femminile.

Fonte Ansa