Giornata Mondiale del Pane: l’Italia celebra un patrimonio di oltre 200 varietà

L’Italia vanta una straordinaria varietà di pani tradizionali, simbolo di una cultura gastronomica ricca e radicata su tutto il territorio. In occasione della Giornata Mondiale del Pane, emerge chiaramente il ruolo fondamentale dell’industria molitoria nazionale, capace di coniugare elevate prestazioni produttive e altissimi standard qualitativi. Sebbene i consumi pro-capite restino contenuti rispetto alla media europea, i consumatori italiani mostrano un interesse sempre più spiccato verso la qualità, il benessere nutrizionale e il valore artigianale delle preparazioni

Le tipologie di pane

In Italia si contano oltre 200 tipologie di pane tradizionale, arricchite da 3 Dop (Pane di Altamura, Pane Toscano e Pagnotta del Dittaino) e 5 Igp (Coppia Ferrarese, Piadina Romagnola, Pane casareccio di Genzano, Pane di Matera e Südtiroler Schüttelbrot). Una ricca biodiversità panificatoria, il cui merito va anche alla qualità e alla versatilità dell’industria molitoria nazionale.

La Giornata

Dalle farine di grano tenero alle semole di grano duro, fino agli sfarinati di altri cereali, il settore molitorio risponde a ogni esigenza produttiva, capace di garantire standard elevatissimi di qualità e sicurezza anche su grandi volumi. A ricordarlo è Italmopa, l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia, in occasione della Giornata Mondiale del Pane celebrata oggi, che destina ogni anno circa 2,5 milioni di tonnellate di farine e semole alla sola panificazione.

Il mercato del pane

Il mercato del pane in Italia, dopo anni di contrazione, mostra oggi segnali di riscoperta. Con 41kg procapite all’anno, poco più di 110 grammi al giorno, i consumi restano inferiori a quelli di altri Paesi europei come la Romania (74 kg) o la Germania (79 kg). Si consolida però uno spostamento verso la qualità, il benessere e la praticità, che premia i pani ad alto contenuto di servizio.

Fonte Ansa