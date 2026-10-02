Giorgetti: “Approvato il Dpfb, in manovra un approccio prudente”

In un contesto complesso, mantenere un approccio prudente. Sono le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato, tra le altre cose, il Documento programmatico di economia e finanza. Il tasso di crescita programmatico per il 2027 è previsto allo 0,8%, allo 0,9% nel 2028 e di nuovo allo 0,8% nel 2029. Per il 2026 il deficit è atteso restare sotto il 3%, per salire al 3,4% nel 2027. Il debito dovrebbe passare dal 138,1% al 136,3% nel 2029.

Tasso di crescita programmatico

“Abbiamo approvato il Dpfp che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili quindi fare previsioni diventa sempre più complicato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato il Dpfp. “Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del Pil che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all’1%, rispetto all’originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8% nel 2027, 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029″. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo che il Cdm ha approvato Dpfp e scostamento.

Lo scostamento

“Questo scostamento è quantificato per il 2027 nello 0,3% per l’energia e nello 0,3% per la sicurezza, analoga previsione per il 2028″. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo che il Cdm ha approvato Dpfp e scostamento legato alla richiesta di attivazione della Nec. “Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa”, ha aggiunto.

Approccio prudente alla manovra

“Io monitoro giorno per giorno: oggi la mia risposta è probabilmente diversa da un mese fa, l’approccio deve essere un attimino più prudente” rispetto alle cose “annunciate e che avete riportato, anche se io non vi leggo. Il contesto però chiaramente richiede maggiore attenzione”. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm rispondendo sulle misure che saranno contenute in manovra.

Deficit e debito

“Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, ma come sapete non basta e le nostre previsioni sono, tenendo conto della spesa supplementare consentita dalle regole europee, che salga al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029″. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato il Dpfp. “Per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale è al 138,1% nel 2026, al 138,6% nel ’27, 137,7% nel ’28 e 136,3% nel 2029″. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo che il Cdm ha approvato Dpfp e scostamento.

Il monitoraggio della situazione

“Non nascondo l’attenzione con cui monitoriamo la situazione sia dei tassi che dell’inflazione“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa sul cdm.

Fonte Ansa