MARTEDÌ 01 MAGGIO 2018



PRIMO MAGGIO

Gentiloni: "Lavoro fondamentale per dignità della persona"

Appendino: "Sicurezza anche nelle scuole e nei luoghi pubblici"

REDAZIONE

I

l Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ha ricordato il primo maggio con un tweet, che quest'anno ha come tema principe la sicurezza sul lavoro, puntando l'attenzione sulla dignità dei lavoratori.

Il post

"Nell’era della digitalizzazione avanzata - ha scritto su Facebook il premier - è inaccettabile l’aumento di morti sul lavoro. 3 milioni nel mondo, oltre 220 dall’inizio dell’anno solo in Italia. C’è bisogno di innovare anche il ruolo dei sindacati - ha aggiunto -. Perché fare sindacato oggi vuol dire stare nella modernità, non solo evocare una storia gloriosa".

"Festeggiamo il lavoro, pensando anche a quello che non c'è e alla dignità che ogni lavoro dovrebbe avere. È la prima sfida per chi governa", ha scritto il premier su Twitter.

Milano

Oltre al corteo e al consueto concertone a Roma, si sono svolte nella giornata di oggi manifestazioni nelle principali città italiane. Migliaia di persone sono scese in strada a Milano: il tema della sicurezza sul lavoro - ha spiegato il segretario generale della Cgil di Milano Massimo Bonini. - “è di attualità soprattutto in città e in Lombardia, dove i dati non sono virtuosi da questo punto di vista”

Torino

A Torino cortei per ricordare i dieci anni dalla tragedia Thyssen. Presenti la sindaca Chiara Appendino e il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino. “Il tema sicurezza – ha detto la sindaca pentastellata – deve essere al centro non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scuole e nei luoghi pubblici".