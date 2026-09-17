Foti: “Raggiunti gli obiettivi della decima rata del Pnrr”

I 156 obiettivi per richiedere la decima rata del Pnrr sono stati raggiunti, 73 sono già stati rendicontati e i restanti 83 lo saranno entro il 30 settembre. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari europei e Pnrr Tommaso Foti. Il ministro ha poi elencato alcuni dei risultati conseguiti, come la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, le nuove ciclovie e gli autobus a emissioni zero. Alla fine del mese, ha aggiunto Foti, sarà inviata alla Commissione europea la richiesta per l’erogazione della decima tranche da 28,4 miliardi.

Gli obiettivi

“Prima del 31 agosto abbiamo già rendicontato alla commissione europea 73 obiettivi dei 156 obiettivi della decima rata del Pnrr. Tutti gli obiettivi devono essere rendicontati entro il 30 settembre. Posso tranquillamente affermare che entro il 23 settembre ho convocato la cabina di regia, perché per quella data avremo avuto anche la rendicontazione degli altri 83 obiettivi che rimangono”. Lo ha detto il ministro del Pnrr, Tommaso Foti, durante il question time al Senato.

I risultati

“In questi mesi – ha proseguito Foti – si sono ottenuti risultati che non erano mai stati ottenuti in passato. I pagamenti della P.a. sono passati da 200 giorni a 24 giorni da parte dello Stato, a 23 giorni da parte dei Comuni e a 16 giorni da parte delle Regioni. Per quanto riguarda le infrastrutture, ci sono 1.657 nuovi chilometri di ciclovie, 3.200 autobus a zero emissioni, 3.000 chilometri di rete ferroviaria dotata di sistema di sicurezza, 230 chilometri di nuove tratte dell’alta velocità”.

La decima tranche da 28 miliardi

“ll 30 di settembre – ha poi aggiunto – verrà inviata a Bruxelles, la richiesta per l’erogazione della 10a rata, ed entro il 31 dicembre auspicabilmente la Commissione Europea erogherà all’Italia i 28,4 miliardi della decima rata“.

Fonte Ansa