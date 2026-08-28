Fondazione l’Albero della Vita: zaini e quaderni per una scuola inclusiva

La povertà educativa e la dispersione della competenze si combattono a partire dal contrasto al caro scuola. A causa dei rincari di zaini, libri, quaderni e strumenti tecnici, il corredo scolastico arriva a pesare nelle tasche delle famiglie in media 673 euro a studente, così la Fondazione l’Albero della Vita lancia la campagna “Back To School”, distribuendo 500 kit di materiale scolastico in sei città italiane. L’ente del Terzo settore è impegnato nell’aiutare bambini e ragazzi con lo studio, nell’educare al rispetto e al superamento dei pregiudizi, alla conoscenza del territorio e all’accesso alla pratica sportiva.

Kit scolastici

Per milioni di bambini settembre rappresenta l’inizio di un nuovo anno scolastico. Per molte famiglie significa affrontare una spesa che può diventare difficile da sostenere: zaini, quaderni, astucci, strumenti tecnici e libri di testo sono arrivati a costare una media di 673 euro per studente con un incremento del 2,3% rispetto al 2025 (Federconsumatori 2026). Garantire a ogni bambino il materiale necessario per affrontare il primo giorno di scuola significa offrire a tutti le stesse condizioni di partenza e rendere il rientro in classe un momento davvero inclusivo. È in questo contesto che Fondazione l’Albero della Vita rinnova anche quest’anno il proprio impegno con la campagna “Back To School” distribuendo 500 kit scolastici nelle sei città italiane in cui è presente: Milano, Genova, Perugia, Napoli, Catanzaro e Palermo.

Al fianco dei ragazzi

Fondazione l’Albero della Vita è presente durante tutto l’anno accanto a bambini, ragazzi e famiglie con percorsi di supporto allo studio, laboratori per il potenziamento delle competenze trasversali, attività Stem, iniziative per la scoperta del territorio e del patrimonio culturale, opportunità di accesso alla pratica sportiva, percorsi di educazione al rispetto e al superamento degli stereotipi di genere, oltre alla distribuzione di materiale scolastico quando necessario. Nel 2025, in tutta Italia, gli operatori e educatori della Fondazione hanno intercettato e supportato 8.312 persone e coinvolto oltre 4.100 minori nelle loro attività sul campo.

Problema dispersione scolastica

In Lombardia la dispersione scolastica si attesta al 7,7%, ma Milano rappresenta un esempio di città caratterizzata da forti contrasti tra centro e periferia: in alcune aree periferiche la dispersione scolastica raggiunge l’11,4%, con picchi fino al 24% (Openpolis 2024). È nel quartiere milanese di Baggio che la Fondazione l’Albero della Vita concentra una parte significativa del proprio lavoro sul territorio. Qui la Fondazione è impegnata accanto a bambini e famiglie attraverso attività di contrasto alla povertà e in collaborazione con gli istituti scolastici Alda Merini, Iqbal Masih e Buonarroti di Corsico. La distribuzione dei kit scolastici coinvolge inoltre la comunità educativa ZeroSei, amichevolmente chiamata “La casa dei bimbi”, e la struttura di accoglienza La Rondine.

Una scuola che include

“La scuola, davvero inclusiva e socialmente solida, è il luogo in cui un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza impara a guardare all’adulto che sarà: consapevole, orientato al futuro e ben radicato nei valori della cittadinanza, del merito e dell’accoglienza. I kit scolastici di Fondazione l’Albero della Vita nascono per abbattere lo stigma della povertà e fare un primo passo nella lotta alla dispersione, ma la vera sfida si vince ogni giorno. Per questo siamo presenti accanto ai minori e alle loro famiglie durante tutto l’anno, affinché l’istruzione sia, e rimanga sempre, la più potente leva di riscatto e crescita personale”, dichiara Isabella Catapano, direttrice generale della Fondazione l’Albero della Vita.

Fonte Agensir