Fmi: previsioni di crescita moderata per l’Italia

L’economia italiana continuerà a crescere, ma con un ritmo contenuto e condizionato dalle tensioni internazionali e dalle fragilità strutturali interne. È quanto emerge dall’Article IV del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui il Pil reale italiano, cresciuto dello 0,5% nel 2025, dovrebbe mantenere lo stesso andamento anche nel 2026 e nel 2027. A incidere sul quadro economico sono soprattutto gli effetti della guerra, l’instabilità energetica e il peso di un debito pubblico che resta tra i più elevati d’Europa. Pur riconoscendo i progressi nel consolidamento fiscale e la riduzione del deficit al 3,1% del Pil nel 2025, il Fondo richiama l’Italia alla necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici e di adottare interventi economici più selettivi e sostenibili.

Le previsioni

“Si prevede che l’economia italiana continui a crescere a un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il Pil reale è aumentato dello 0,5 percento nel 2025″. Con l’impatto della guerra, è prevista una crescita del Pil dello 0,5% anche quest’anno e nel 2027. Lo si legge nell’ Article Iv del Fondo Monetario Internazionale. “Il consolidamento fiscale – viene sottolineato – ha continuato a progredire, “ma il debito pubblico rimane troppo elevato”. Il deficit è sceso al 3,1% del PIL nel 2025.

Le dichiarazioni

“Nonostante questi risultati, il debito pubblico è aumentato a circa il 137% del Pil alla fine del 2025, e la dinamica del debito resta vulnerabile a shock di crescita, tassi di interesse e fiducia”. “La recente riduzione generalizzata delle accise su diesel e benzina, attuata per attutire l’impatto dello shock, dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili”, afferma il Fondo monetario internazionale. “Le misure per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia dovrebbero essere neutrali rispetto al bilancio, temporanee, ben mirate e non smorzare l’incentivo a ridurre i consumi energetici”, sottolinea l’Fmi che guarda anche alla difesa. “Qualsiasi nuova spesa, compresa quella per la difesa, dovrebbe essere interamente compensata per salvaguardare la sostenibilità fiscale”, evidenzia il Fondo.

Fonte Ansa