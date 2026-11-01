Export mele: l’Italia si conferma leader mondiale

L’agricoltura italiana continua a far registrare risultati straordinari sui mercati internazionali, consolidando la propria leadership in settori strategici di esportazione. Nel comparto ortofrutticolo, la capacità produttiva nazionale unita all’elevata qualità dell’offerta permette alle imprese del nostro Paese di competere con successo contro colossi mondiali. Grazie a continue innovazioni, a un’efficace diversificazione delle varietà coltivate e a una spinta strategica verso i mercati emergenti, il settore melicolo nazionale raggiunge un nuovo prestigioso traguardo commerciale globale.

Il primato globale e la performance economica

L’Italia si è classificata per il secondo anno consecutivo al primo posto tra gli esportatori mondiali di mele, davanti a Stati Uniti e Cina. A comunicarlo è Ismea in relazione alla campagna commerciale 2025/26. Secondo le elaborazioni dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, su dati Itc, l’Italia, con una quota pari al 17% del valore globale delle esportazioni, precede gli Stati Uniti (14%) e la Cina (13%). Nella campagna 2025/26, le mele italiane sono riuscite a raggiungere 86 Paesi esteri. I dati della campagna 2025/26 evidenziano spedizioni complessive per circa 1.060 milioni di chili, capaci di generare un valore di 1,2 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto alla campagna precedente.

Prezzi e rinnovamento varietale

Il prezzo medio all’export ha registrato un incremento del 3%, trainato anche dal rinnovamento varietale. Accanto alle cultivar tradizionali come Golden Delicious, Gala, Stark, Granny Smith, Cripps Pink e Fuji, “si stanno infatti consolidando sul mercato – segnala Ismea – nuove varietà di recente introduzione, capaci di intercettare i gusti in evoluzione dei consumatori globali”.

Dinamiche geografiche ed export extra-UE

Sotto il profilo geografico, la stagione – rileva la ricerca dell’Istituto – è stata caratterizzata da una decisa accelerazione delle spedizioni verso i Paesi extra-Ue, cresciute del 24% rispetto all’annata precedente. A guidare l’exploit sono le performance registrate in Medio Oriente (con in testa Arabia Saudita, Egitto e Israele), Brasile e India, tutte destinazioni posizionate nella top 10 dei nostri mercati di sbocco. Tra i partner europei, si registra una performance molto positiva delle esportazioni verso la Spagna, secondo mercato di destinazione per le mele italiane, con un +10%, a fronte di un ridimensionamento dei flussi verso la Germania, che si conferma comunque il primo mercato di riferimento in assoluto per il prodotto italiano.

Fonte Ansa