Export in crescita e investimenti: l’agroalimentare motore dell’economia

L’agroalimentare italiano è cresciuto più della media dell’economia nazionale nel 2025, registrando un nuovo primato nelle esportazioni e la spinta di oltre 17,5 miliardi di investimenti pubblici. L’agricoltura e l’industria alimentare hanno raggiunto un valore aggiunto pari a 89 miliardi di euro, l’occupazione vede 1,5 milioni di addetti e la ripresa degli acquisti spinge verso l’alto la spesa alimentare complessiva delle famiglie. E’ quanto emerge del Rapporto Ismea 2026 sull’agroalimentare italiano presentato al Ministero dell’Agricoltura alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida. “I dati confermano la solidità dell’agroalimentare italiano e la sua capacità di continuare a generare ricchezza, occupazione e investimenti anche in un contesto internazionale particolarmente complesso”, hanno dichiarato il presidente Ismea Livio Proietti con il direttore generale Sergio Marchi.

La crescita

L’agroalimentare si conferma tra le componenti più dinamiche e competitive del sistema produttivo del Paese. A spingere il comparto il nuovo record dell’export a 72,5 miliardi e la forte spinta agli investimenti: oltre 17,5 miliardi di risorse pubbliche, con un ruolo decisivo del Pnrr. È la fotografia scattata dal Rapporto Ismea 2026 sull’agroalimentare italiano su dati 2025, presentato al Masaf alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida e dei vertici delle organizzazioni agricole e della cooperazione. Il settore ha registrato una crescita superiore alla media dell’economia nazionale trainato da un’agricoltura prima in Europa per valore aggiunto che, insieme a quello dell’industria alimentare, tocca quota 89 miliardi di euro.

Il contesto

Nonostante uno scenario internazionale difficile, segnato da tensioni geopolitiche e nuove barriere commerciali, il settore continua a crescere, a investire e a conquistare spazio. “In un clima geopolitico complesso come mai nella storia di questo secolo – ha detto Lollobrigida – siamo riusciti comunque a tenere il mondo agricolo in condizioni favorevoli anche rispetto al resto d’Europa in molti ambiti. Ed è significativo che il peso dell’economia agricola cresca all’interno di un sistema economico nazionale”.

Segnali positivi

Segnali positivi anche dall’occupazione, 1 milione gli addetti in agricoltura e 500mila nell’industria, dagli investimenti saliti a 13,1 miliardi (+5,1%), confermando una propensione a investire più alta della media dell’economia nazionale. Quanto alla spesa alimentare complessiva delle famiglie italiane, inclusi i consumi fuori casa, ha raggiunto i 305 miliardi di euro (+3,2%), sostenuta non solo dai prezzi, ma anche da una ripresa dei volumi acquistati e da una domanda sempre più attenta alla qualità e alla salubrità delle produzioni.

Il ruolo del Pnrr

Un ruolo centrale, spiega il Rapporto, è stato svolto dalla rimodulazione del Pnrr con risorse al settore da 3,6 a 8,8 miliardi di euro, superando i 10 miliardi considerando anche il Piano Nazionale Complementare; tra gli interventi più significativi il Fondo Rotativo Contratti di Filiera; al 30 giugno 2026 sono 221 i contratti di filiera ammessi a finanziamento, per circa 6,3 miliardi di euro di investimenti attivati. I programmi coinvolgono complessivamente 3.430 soggetti e interessano l’intero territorio, con particolare attenzione al Mezzogiorno, cui è destinato il 53,7% delle agevolazioni. Significativo anche il contributo al comparto biologico, con 65 programmi e circa 1,4 miliardi di euro di investimenti.

Un settore solido

“I dati confermano la solidità dell’agroalimentare italiano e la sua capacità di continuare a generare ricchezza, occupazione e investimenti anche in un contesto internazionale particolarmente complesso – hanno dichiarato il presidente Ismea Livio Proietti con il direttore generale Sergio Marchi – siamo di fronte non soltanto a una crescita dei risultati economici congiunturali, ma anche dei fondamentali del settore. A questo si aggiunge la capacità delle nostre imprese di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, dove l’agroalimentare continua a guadagnare peso rispetto agli altri settori dell’economia”.

Fonte Ansa