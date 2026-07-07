Italia

Etna in eruzione: sospesi i voli a Catania

La nuova fase eruttiva dal cratere Voragine ha provocato la sospensione degli arrivi e il blocco delle partenze allo scalo internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania

Di redazione
Foto di Giuseppe Famiani su Unsplash

L’Etna torna a mostrare la sua intensa attività con una nuova fase eruttiva caratterizzata dall’emissione di cenere dal cratere Voragine. La nube vulcanica ha avuto immediate conseguenze sulla mobilità aerea, costringendo lo scalo di Catania a sospendere temporaneamente i voli in arrivo e a bloccare le partenze. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, mentre ai passeggeri viene raccomandato di verificare gli aggiornamenti con le compagnie aeree.

Le eruzioni

Continua la nuova fase eruttiva dell’Etna, con l’emissione di cenere dalla bocca sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, e prosegue “l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze” all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è esteso alle ore 14 di oggi. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo e quello di Comiso, nel Ragusano, che invece è regolarmente attivo. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Fonte Ansa

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