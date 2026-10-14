Etichette green e consumi: la mappa della sostenibilità nei supermercati italiani

La sostenibilità ambientale gioca un ruolo sempre più centrale e determinante nelle decisioni d’acquisto dei consumatori italiani all’interno della grande distribuzione organizzata. Attraverso l’analisi dettagliata delle etichette dei prodotti a libero servizio, emerge come l’informazione chiara e trasparente sulle caratteristiche ecologiche presenti sui pack sia fondamentale per orientare il mercato. I dati dell’Osservatorio Immagino mostrano una crescita costante delle vendite a valore e volume, evidenziando una spinta significativa guidata dall’innovazione e dalle scelte strategiche di marche private e produttori follower.

Presenza sui banchi e andamento delle vendite

L’85,1% dei prodotti venduti in ipermercati, supermercati e negozi a libero servizio in Italia presenta sull’etichetta almeno un claim riferito alla sostenibilità ambientale. È quanto emerge con l’analisi contenuta nella diciannovesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy che ha individuato oltre 128 mila prodotti con indicazioni, oggetto della ricerca, on pack. Il paniere rilevato nel 2025 ha superato i 53,4 miliardi di euro di vendite, in crescita annua di +2,0% a valore e di +1,0% a volume.

La spinta dell’offerta e i claim più diffusi

Gli analisti sottolineano che per l’andamento del trend è stata “determinante la spinta dettata dall’aumento dell’offerta a scaffale (+1,6 punti percentuali), con le marche private e i produttori follower a fare da traino”. Lo scenario rilevato dall’Osservatorio Immagino – evidenzia una nota – vede la prevalenza dei claim che forniscono indicazioni pratiche (come raccolta differenziata, uso e conservazione), presenti su più 120 mila referenze con oltre 52 miliardi di euro di vendite, e di quelli relativi a singole caratteristiche ambientali, come il contenuto bio-based o la riciclabilità del pack, rilevati su oltre 107 mila referenze con 49,8 miliardi di euro di sell-out.

Disciplinari, impronta ambientale e direttiva greenwashing

L’area più dinamica è quella dei disciplinari di filiera in agricoltura o allevamento, riportati su 15.190 prodotti con oltre 7,4 miliardi di euro di vendite (+2,5%), seguita dai claim relativi a studi Lca e impronta ambientale, stabili a valore (1,1 miliardi di euro di vendite) e in crescita a volume (+1,6%). Lo studio mette sotto i riflettori anche l’area dei claim generici, “su cui si inserisce – sottolineano i ricercatori – la direttiva Ue sul greenwashing entrata in vigore il 27 settembre scorso e che riguarda l’8,0% dei prodotti rilevati dall’Osservatorio Immagino”. “Si tratta – rilevano – di un paniere composto da 12.126 referenze con oltre 7,2 miliardi di euro di sell-out, in sostanziale stabilità (-0,1% a valore e +0,3% a volume)”.

Fonte Ansa