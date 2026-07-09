Estate, anziani al centro: al via il progetto “Sorrisi” di Croce Rossa Italiana

La solitudine e l’isolamento rappresentano una delle principali sfide legate all’invecchiamento della popolazione, con effetti che si accentuano durante i mesi estivi. Per rispondere a questi bisogni nasce “Sorrisi”, un progetto della Croce Rossa Italiana dedicato alle persone anziane e ai caregiver familiari, spesso chiamati ad affrontare da soli il peso dell’assistenza quotidiana. Attraverso attività di socializzazione, ascolto, orientamento ai servizi e supporto psicologico, l’iniziativa punta a rafforzare il benessere relazionale e a costruire una rete di vicinanza capace di contrastare fragilità, emarginazione e senso di abbandono.

Il progetto

Entra nel vivo delle attività il progetto “Sorrisi” della Croce Rossa Italiana per offrire vicinanza e sostegno alle persone anziane e ai loro caregiver familiari. Spesso, la terza età porta solitudine, fragilità emotiva e isolamento: sempre più persone convivono con perdita di autonomia e difficoltà relazionali, senza sapere a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Allo stesso tempo, i caregiver familiari che si prendono cura dei parenti anziani conciliando lavoro, responsabilità e vita personale, affrontano da soli tutte le difficoltà legate all’accudimento. Sono difficoltà che si acuiscono durante i mesi estivi, quando le alte temperature e lo svuotamento delle città incidono sull’isolamento delle persone più vulnerabili. Il progetto – realizzato grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.72 dlgs 117/2017 – Avviso 2/25) – nasce proprio per rispondere a questi bisogni con attività di contrasto alla solitudine involontaria, promozione del benessere psicologico, relazionale e sociale, offrendo vicinanza e sostegno alle persone anziane e ai loro caregiver familiari.

I soggetti coinvolti

In 17 Comitati territoriali della CRI, grazie all’impegno di Volontarie e Volontari, vengono svolte attività di gruppo e iniziative ricreative per stimolare il benessere fisico, mentale ed espressivo degli anziani unito ad opportunità di ascolto e di socializzazione con eventi aperti sia ai caregiver familiari, che a tutta la cittadinanza per favorire lo scambio intergenerazionale e l’incontro con la comunità.

Gli obiettivi

Parallelamente, il numero 1520 della Centrale di Risposta della Croce Rossa Italiana rafforzerà i servizi di supporto rivolti ad anziani e caregiver familiari, come la telecompagnia e il supporto psicologico gratuito e grazie agli Sportelli Sociali, spazi di ascolto e accoglienza presenti nei Comitati territoriali CRI, i Volontari garantiranno orientamento ai servizi sociosanitari e assistenziali. Con questa iniziativa, la Croce Rossa Italiana vuole essere ovunque vicina a chi è più fragile, perché nessuno dovrebbe mai sentirsi solo ma sempre parte di una comunità. Per saperne di più sul progetto “Sorrisi” e sui Comitati territoriali coinvolti si può andare al link www.cri.it/sorrisi

Fonte Croce Rossa Italiana