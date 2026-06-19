Esami di Maturità: al via la seconda prova scritta

Oltre 527mila studenti sono tornati oggi sui banchi per affrontare la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, dedicata alle materie caratterizzanti dei diversi indirizzi di studio. Dopo il tema di Italiano, uguale per tutti, i maturandi si confrontano con prove specifiche che variano per contenuti e durata. Al liceo Classico è stato proposto un brano di Quintiliano, mentre allo Scientifico la prova di Matematica include un problema dedicato al livello delle acque del lago di Bracciano.

La prova

Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527mila maturandi. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell’indirizzo: ad esempio, 6 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l’artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. A differenza del tema di Italiano, uguale per tutti a livello nazionale, le tracce del secondo scritto variano a seconda degli indirizzi. Se per il primo scritto le tempistiche sono standardizzate, la durata della seconda prova varia a seconda dell’indirizzo scolastico, da un minimo di 6 ore al Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane, fino a 3 giorni ai licei Artistici. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove – 513.479 candidati interni e 14.128 esterni – mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Sono 273.854 gli studenti che arrivano dai licei; 167.136 dagli Istituti tecnici e 86.617 dagli Istituti professionali. Terminati gli scritti si passa agli orali che tuttavia non possono iniziare prima di due giorni dalla fine degli scritti, quindi si partirà dalla prossima settimana. Le scuole decideranno in autonomia il calendario ed è già stata estratta la lettera con la quale le commissioni inizieranno ad interrogare. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest’anno mentre il 3,2% sono i non ammessi.

Il Liceo Classico

Alla seconda prova scritta degli esami di Maturità, al Classico, si chiede agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano secondo quanto apprende l’ANSA. l brano proposto è tratto dal I libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità. In questo passo l’autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali. L’Institutio oratoria ovvero “La formazione dell’oratore” di Marco Fabio Quintiliano è l’opera maggiore e l’unica ad esserci pervenuta per intero. Dedicata a Marco Vitorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano, per l’educazione del figlio Geta, l’opera, databile tra il 90 e il 96 dopo Cristo, compendia l’esperienza di un insegnamento durato vent’anni (dal 70 d.C. al 90 d.C. ca). Si tratta di un vero e proprio manuale di pedagogia e retorica, emulazione del De oratore di Cicerone, considerato da Quintiliano modello ideale di oratore e di trattatistica retorica.

Liceo Scientifico

Allo Scientifico, nella prova di Matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione, secondo quanto apprende l’ANSA. Nel primo problema si pone la questione dei rilevamenti del lago di Bracciano, situato a nord di Roma, oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i comuni limitrofi e per l’approvvigionamento di Roma. Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt’ora in atto. Ai maturandi viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l’andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Seguono poi una serie di quesiti. Tra gli 8 quesiti della prova di Matematica allo Scientifico (gli studenti ne dovranno scegliere 4) ci sono altre situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone. Secondo indiscrezioni, verrebbe citato anche il gioco “Cover the spot”. Il portale Skuola.net segnala invece che l’ultima volta che comparve Quintiliano alla seconda prova di Maturità al Classico era il 2013.

Fonte Ansa