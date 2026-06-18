Esami di Maturità al via: ecco le tracce della prima prova

È iniziata questa mattina la Maturità 2026 con la prima prova scritta di italiano, che coinvolge 527.747 studenti in tutta Italia. Dalle 8.30 i maturandi sono impegnati con una delle sette tracce predisposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, comuni a tutti gli indirizzi di studio e suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, mentre tra i testi argomentativi compaiono Frank Furedi, Giuseppe Saragat e Mario Calabresi. Vietati smartphone e dispositivi elettronici, pena l’esclusione dall’esame.

Gli esami

È il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8,30 affrontano con la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l’altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. È fondamentale avere con sé un documento d’identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo, timbrati, verranno forniti dalla scuola. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l’esclusione dall’esame.

Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese

Lo scrittore Cesare Pavese e la poesia “Passerò per Piazza di Spagna” è una delle tracce proposte ai maturandi ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling

Brancati tra gli autori proposti alla prima prova scritta

Vitaliano Brancati, e un brano tratto dal suo testo in prosa ‘I piaceri’ è al centro di una delle tracce proposte ai maturandi, secondo quanto apprende l’ANSA. Gli studenti devono comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto, commentandolo e rispondendo ad alcune domande. L’opera ‘I piaceri’ di Vitaliano Brancati (1907-1954) è il diario nel quale lo scrittore ha espresso meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze anche dolorose.

Tra le tracce Frank Furedi ‘I confini contano’

Tra le proposte ai maturandi per la prima prova scritta c’è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi ‘I confini contano’. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere’. Tra le tracce l’Assemblea Costituente e il discorso di Saragat Il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat, secondo quanto apprende l’ANSA. Tra le tracce proposte un testo tratto dal libro di Calabresi Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi ‘Alzarsi all’alba’ è tra le tracce proposte alla prima prova scritta degli esami di Maturità secondo quanto si apprende.

Fonte Ansa