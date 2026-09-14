Italia

Eruzione dell’Etna: voli sospesi a Catania

Allerta rossa dell’Ingv per l’aviazione a causa dell'eruzione dell'Etna a Catania: chiuso lo spazio aereo C1 e sospesi i voli fino alle 16

Di redazione
Foto di Nirjhar Basak: https://www.pexels.com/it-it/foto/vista-aerea-dell-etna-con-campi-di-lava-30050852/

Nuova fase eruttiva sull’Etna, dove un’intensa emissione di cenere lavica interessa i crateri sommitali del vulcano. La nube eruttiva ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 chilometri e viene dispersa verso Sud. L’Ingv-Osservatorio etneo monitora costantemente la situazione e ha diramato un Vona di colore rosso, il massimo livello previsto. L’attività ha inoltre determinato la chiusura dello spazio aereo C1 e la sospensione dei voli in arrivo a Catania fino alle 16.

L’eruzione

Un’intensa emissione di cenere lavica è in corso dai crateri sommitali dell’Etna producendo una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 chilometri. La dispersione avviene verso Sud. Il fenomeno è osservato dall’Ingv Osservatorio etneo che ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro. L’attuale fase eruttiva dell’Etna ha portato alla chiusura di uno degli spazi aerei attorno al vulcano, il C1, e alla sospensione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 16.

Fonte Ansa

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