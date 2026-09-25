Italia

Elezioni e digitale: basterà uno smartphone per votare

Novità per le prossime elezioni: arriva la tessera elettorale digitale sullo smartphone. Annunciata dal ministro Zangrillo la svolta per dire addio alla carta.

Di redazione
Immagine creata con intelligenza artificiale

Novità sul fronte della Pubblica Amministrazione e delle elezioni. Dalle prossime consultazioni elettorali si potrà dire addio alla tessera cartacea. Ad annunciarlo è il ministro Zangrillo: sarà sufficiente esibire la nuova tessera elettorale digitale tramite smartphone ai seggi per poter esercitare il diritto di voto

La novità

Alle prossime elezioni si arriverà senza il certificato cartaceo, ma con quello virtuale. Lo ha confermato il ministro Zangrillo rispondendo a una domanda a margine di un convegno in corso a Genova. “Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale – ha spiegato Zangrillo -. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli”.

Fonte Ansa

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