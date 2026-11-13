Educazione finanziaria a scuola: l’impegno per formare studenti più consapevoli

Diffondere la cultura economica tra i banchi partendo dalla preparazione degli insegnanti. È questo il cuore del nuovo protocollo d’intesa siglato dal Presidente della Consob, Guido Stazi, e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’accordo mira a potenziare l’offerta didattica nelle scuole statali e paritarie attraverso percorsi certificati per i docenti e iniziative mirate per gli studenti, fornendo loro strumenti concreti per orientarsi nell’informazione finanziaria, prevenire le truffe digitali e diventare cittadini più consapevoli.

L’accordo

Portare l’educazione finanziaria nelle scuole partendo da chi insegna. È l’obiettivo del protocollo d’Intesa firmato il mese scorso dal Presidente della Consob, Guido Stazi, e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Le due istituzioni hanno da tempo condiviso, anche in seno al Comitato Edufin e a seguito delle novità introdotte dalla Legge Capitali, il medesimo obiettivo di garantire ai docenti un’offerta di contenuti educativi e metodi di qualità, secondo l’approccio “formare i formatori”, in linea con le migliori prassi e gli standard internazionali in materia di educazione finanziaria.

I percorsi formativi

In questo quadro la Consob si impegna a rafforzare i percorsi formativi sui temi economico-finanziari per i docenti, nelle modalità concordate con il Ministero, e a certificarne la partecipazione con un attestato nominativo. Inoltre, amplierà l’offerta dei materiali a supporto della didattica e promuoverà iniziative di sensibilizzazione rivolte a studentesse e studenti. Il Ministero farà conoscere l’intesa alle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo attraverso gli Uffici scolastici regionali, favorendo l’incontro tra gli istituti e la proposta formativa dell’Autorità. L’accordo rafforza la collaborazione tra la Consob e il mondo della scuola e consolida le relazioni con il Ministero.

Gli obiettivi

La scuola è il contesto privilegiato per formare cittadini consapevoli e diffondere conoscenze economiche che favoriscono l’inclusione. Per questo, il protocollo punta a rafforzare le capacità di valutare l’informazione economico-finanziaria, compresa quella online, riconoscendo comunicazioni ingannevoli e frodi. Sono competenze fondamentali per la partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese.

Fonte Ansa