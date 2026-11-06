Economia circolare: Italia al top in Europa, ma aumentano i costi per smaltire i rifiuti

L’Italia si conferma un modello di eccellenza europea nell’economia circolare, con un tasso di utilizzo delle risorse superiore al 21%, contro una media UE del 12,2%. Tuttavia, il report “I Rifiuti in numeri 2026” di Assoambiente evidenzia alcune criticità: costi di gestione in crescita per famiglie e imprese, un alto ricorso alla discarica e la crisi del riciclo della plastica. Per completare la transizione servono nuovi impianti e regole che favoriscano gli investimenti.

Il dato

L’Italia si conferma tra i Paesi europei più virtuosi nell’utilizzo circolare delle risorse, con un tasso di circolarità superiore al 21%, quasi il doppio della media europea (12,2%). Intanto, continua a crescere il costo della gestione dei rifiuti, che per le famiglie italiane ha raggiunto in media i 340 euro annui e per le imprese supera complessivamente i 20 miliardi di euro. È la fotografia che emerge da “I Rifiuti in numeri 2026”, il report realizzato da Assoambiente (l’associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e presentato a Rimini durante la fiera Ecomondo.

Il primato italiano

Il primato italiano, spiega Assoambiente, è messo in discussione dalla crisi del riciclo della plastica e convive con alcune criticità strutturali: una produzione di rifiuti speciali in crescita, un utilizzo ancora significativo delle discariche, un ricorso limitato al recupero energetico e oltre 6 milioni di tonnellate di scarti che ogni anno vengono esportati all’estero. “Siamo un Paese virtuoso, ma per completare la transizione circolare servono nuovi impianti, meno discariche e un quadro normativo che favorisca gli investimenti” ha spiegato il presidente di Assoambiente, Chicco Testa. Ogni anno l’economia italiana utilizza 777 milioni di tonnellate di materiali, un volume rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo decennio. Di questi, 642 milioni sono materie prime vergini e 135 milioni provengono dal riciclo. L’Italia dipende molto dalle importazioni: 300 milioni di tonnellate di materie prime vergini, pari a circa il 46% del totale, provengono dall’estero, soprattutto per quanto riguarda i combustibili fossili.

Fonte Ansa