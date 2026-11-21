Il settore agroalimentare europeo trova nelle indicazioni geografiche un pilastro fondamentale di tutela, qualità e crescita economica. Grazie a un patrimonio unico di tradizioni territoriali e disciplinari rigorosi, le denominazioni certificate non rappresentano soltanto una garanzia d’origine per i consumatori, ma un autentico volano commerciale capace di trainare i mercati internazionali. In questo scenario competitivo, il sistema produttivo italiano si conferma al vertice dell’Unione europea, dettando il passo sia per numero di riconoscimenti ufficiali sia per capacità di esportazione.

Il primato italiano in Europa e le scelte dei consumatori

L’Italia è leader indiscussa della qualità agroalimentare certificata a livello comunitario. Sulle 3.517 registrazioni totali presenti nell’Unione europea, ben 895 parlano italiano: un primato netto che stacca sensibilmente la Francia, ferma a 779, e la Spagna, terza a quota 401. A certificarlo sono i dati dell’Osservatorio Ismea-Qualivita, illustrati durante un incontro promosso da Fiere di Parma-Cibus al Parlamento europeo di Bruxelles. Un primato che trova pieno riscontro nelle scelte dei consumatori: secondo un’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli per Cibus, infatti, per il 65% degli italiani la presenza di un marchio Dop, Igp o Stg rappresenta un fattore determinante al momento di acquistare un prodotto alimentare.

La Dop Economy come motore dell’export europeo

Il peso delle indicazioni geografiche non si esaurisce però entro i confini nazionali. “La Dop Economy rappresenta un motore di sviluppo economico che sta contribuendo a orientare le aziende e le politiche europee per l’agroalimentare”, sottolinea Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. “I risultati si vedono in tutta Europa: dai nostri formaggi, il cui export è cresciuto in dieci anni del 145% rispetto a un già eccellente +90% del Food Made in Italy, alla Feta greca o alle creme fresche francesi, fino alle nostre grandi denominazioni”. La conferma arriva dai numeri raccolti nei diversi Paesi europei: in Spagna, l’export dei prodotti Dop, Igp e Stg è cresciuto nel 2025 dell’8,6% contro il 2,9% dell’agroalimentare; in Grecia le esportazioni di Feta sono aumentate del 97,4% tra il 2020 e il 2025, contro il 72,6% dell’agroalimentare nazionale; in Scozia, tra il 2016 e il 2025, l’export di salmone è salito dell’86,1%, contro il 26,7% dell’export britannico di alimenti e bevande.

Verso Cibus 2027: la vetrina internazionale a Parma

L’incontro di Bruxelles anticipa Cibus 2027, in programma a Fiere di Parma dal 4 al 6 maggio e annunciato sold out: attesi 3.000 brand e 3.500 buyer da 80 Paesi, con 18 Regioni e oltre 50 tra consorzi e organizzazioni delle produzioni certificate. In collaborazione con Arepo, inoltre, Cibus ospiterà una grande area dedicata alle Dop di tutta Europa, per favorire l’incontro con gli operatori dei mercati internazionali.

Fonte Ansa