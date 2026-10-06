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Don Di Liegro, a San Giovanni in Laterano la Messa nel 29° anniversario con l’avvio della causa di beatificazione

Nel ventinovesimo anniversario della scomparsa di don Luigi Di Liegro, la Messa presieduta dal cardinale Reina segna i primi passi ufficiali dell'inchiesta diocesana accolta con gioia da Papa Leone XIV

Di redazione
A sinistra la Basilica di San Giovanni. Foto Vatican News. A destra, don Luigi Di Liegro. Foto per gentile concessione

La Diocesi di Roma si appresta a vivere un momento di profonda memoria e preghiera in ricordo di don Luigi Di Liegro, figura simbolo della carità e storico fondatore della Caritas capitolina. Lunedì 12 ottobre, alle 18:30, nella Basilica di San Giovanni in Laterano il cardinale vicario Baldassare Reina presiederà la Santa Messa nel 29° anniversario della sua scomparsa. La liturgia sarà animata dal Coro diocesano diretto da Mons. Marco Frisina. La celebrazione di quest’anno assume un valore storico ed ecclesiale straordinario: la Messa sarà infatti preceduta dalla lettura dell’editto con cui la Diocesi di Roma ha avviato la raccolta documentale sulla fama di santità del Servo di Dio, dando così inizio all’iter per la sua causa di beatificazione. Un passo accolto con “grande gioia” da Papa Leone XIV e promosso in sinergia con la Fondazione Di Liegro, il Centro Astalli, la Caritas, l’Azione Cattolica e il Forum Terzo Settore per rinnovare l’eredità spirituale e civile di un sacerdote che ha segnato il volto solidale della capitale.

La Santa Messa

Lunedì 12 ottobre, alle 18.30, nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma sarà celebrata la S. Messa in memoria di don Luigi Di Liegro, a 29 anni dalla morte, Direttore del Centro pastorale per l’animazione della comunità cristiana e i servizi socio-caritativi e primo direttore della Caritas Diocesana. La cerimonia sarà presieduta dal Cardinale Vicario Baldassare Reina e sarà preceduta dalla lettura dell’editto pubblicato dalla Diocesi di Roma il 22 settembre scorso, con il quale si avvia la raccolta della documentazione inerente alla fama di santità del Servo di Dio.

La causa di beatificazione

Si tratta del primo appuntamento dopo le parole di Sua Santità Leone XIV sulla decisione della Diocesi: “Ho infatti accolto con grande gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di don Luigi Di Liegro”. Al termine della lettura dell’editto avrà inizio la Santa Messa animata dal coro diocesano diretto da Mons. Marco Frisina . La celebrazione è organizzata dalla Diocesi di Roma insieme con la Fondazione di Liegro e la collaborazione della Caritas diocesana, del Centro Astalli, di Azione Cattolica Roma e del Forum Terzo Settore. “E’ un’occasione davvero importante quella che ci apprestiamo a vivere dopo la decisione della Diocesi di Roma di verificare le condizioni per l’apertura della causa di beatificazione di don Luigi. La Messa rappresenta ogni anno per tante persone un momento di preghiera, di raccoglimento e di gratitudine per la sua vita e la sua testimonianza. Un’occasione per ritrovare le ragioni del nostro impegno, come cristiani e come cittadini, al servizio della comunità. L’avvio del percorso verso la causa di beatificazione esprime la volontà di valorizzare una testimonianza che ha lasciato un segno profondo nella Chiesa di Roma”, conclude Luigina Di Liegro , Segretaria della Fondazione Di Liegro.

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