Italia

Diesel: non si ferma l’aumento dei prezzi

Il nuovo dato del Mimit conferma il rincaro: sulla rete nazionale il gasolio si attesta a 2,107 euro

Di redazione
Foto di Alexey Fedenkov da Pixabay

Il prezzo del gasolio continua a salire sulla rete autostradale italiana, raggiungendo una media di 2,178 euro al litro in modalità self, contro i 2,173 euro del giorno precedente. I dati, diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, evidenziano una nuova pressione sui costi dei carburanti, mentre resta attivo il taglio temporaneo delle accise sul diesel.

I prezzi

Continua la corsa del prezzo del gasolio in autostrada dove oggi in modalità self costa in media 2,178 euro al litro rispetto ai 2,173 euro di ieri. Il prezzo dei carburanti è reso noto quotidianamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale, oggi il prezzo medio self per la benzina è di 2,074 euro al litro. Lungo la rete stradale nazionale la verde in modalità self è in media pari a 1,997 euro a litro mentre il gasolio a 2,107 euro al litro. Ieri il prezzo medio del gasolio in autostrada è stato allo stesso livello del 4 agosto scorso, giorno in cui il Cdm ha emanato l’ultimo dl accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio che era già in vigore dal 28 luglio.

Fonte Ansa

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