Dalle pietre di Costantino alla Chiesa vivente: la Dedicazione della Basilica Lateranense

Dedicare o consacrare a Dio un luogo è un rito ancestrale, presente in quasi tutte le tradizioni religiose: un atto solenne con cui si riserva uno spazio fisico al Divino, riconoscendogli gloria, onore e presenza. Nella tradizione cattolica, tuttavia, questa festa assume un valore universale unico quando ad essere celebrata è la Dedicazione della Basilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, in calendario ogni anno il 9 novembre. La celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Roma sarà presieduta quest’anno dal cardinale vicario Baldo Reina. Si rinnova così un appuntamento spirituale e comunitario nel solco dell’insegnamento offerto lo scorso anno da Papa Leone XIV, che presiedendo la Santa Messa nella medesima basilica aveva sintetizzato con queste parole il valore dell’edificio lateranense: “Questa Basilica, ‘Madre di tutte le Chiese, è molto più di un monumento e di una memoria storica: è segno della Chiesa vivente, edificata con pietre scelte e preziose in Cristo Gesù, pietra angolare”.

Dalle caserme di Massenzio al “polo cristiano”

La storia della prima cattedrale della cristianità affonda le sue radici nella svolta storica del IV secolo. Subito dopo la vittoria contro il rivale Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. — preceduta dalla celebre visione narrata da Eusebio di Cesarea nella Vita Costantini, in cui apparve in cielo la croce luminosa con la scritta In hoc signo vinces (con questo segno vincerai) — l’imperatore Costantino diede impulso alla costruzione del primo grande luogo di culto pubblico per i cristiani. L’Editto di Milano del 313 d.C. pose fine al tempo delle persecuzioni. Costantino non si limitò a restituire i beni confiscati, ma mise a disposizione terreni ai margini delle mura cittadine per fondare quello che sarebbe diventato il polo cristiano di Roma. Per far posto alla basilica, furono demoliti gli edifici delle le caserme della guardia a cavallo rimasta fedele a Massenzio sul monte Celio, costruite precedentemente da Settimio Severo. Negli scavi archeologici condotti tra il 1934 e il 1938 sotto l’edificio sono riemersi sia i resti di queste caserme sia le domus del I e II secolo appartenute alla nobile famiglia dei Laterani, entrate in seguito nel patrimonio imperiale.

Evoluzione del nome e diffusione della solennità

Consacrata per la prima volta il 9 novembre del 318 (o 324 d.C.) da Papa Silvestro I, la chiesa fu arricchita da Costantino con preziosi arredi liturgici, tra cui sette altari d’argento ricordati nel Liber Pontificalis. Nelle fonti tardoantiche venne denominata basilica lateranensis (dal luogo), basilica costantiniana (dal committente) e basilica Salvatoris (dalla prima intitolazione al SS. Salvatore). La trasformazione della basilica nel corso dei secoli non ha riguardato soltanto la sua architettura, ma anche la sua stessa identità titolare. Se in origine la chiesa era consacrata esclusivamente al Santissimo Salvatore, fu Papa Sergio III, nel IX secolo, ad affiancarle la dedicazione a San Giovanni Battista; una scelta legata a doppio filo alla vicinanza con l’antico battistero costantiniano, considerato il più antico edificio sacro al mondo destinato al sacramento del battesimo e vero e proprio modello per tutte le architetture battesimali successive. Tre secoli più tardi, nel XII secolo, Papa Lucio II estese ulteriormente la intitolazione includendo anche San Giovanni Evangelista, giungendo così alla denominazione completa che conosciamo oggi. Parallelamente ai cambiamenti del nome, l’edificio ha vissuto profonde metamorfosi strutturali per sopravvivere ai segni del tempo e ai devastanti incendi che a più riprese l’hanno colpito. L’intervento che ne ha segnato l’aspetto moderno si deve a Francesco Borromini che, tra il 1646 e il 1650, rivestì le navate interne in vista del grande Giubileo del 1650, avendo la cura di inglobare le strutture antiche che ancora oggi affiorano sotto le vesti barocche (testimonianza di quest’opera si ritrova anche nel dipinto di Filippo Galiardi conservato nella chiesa di San Martino ai Monti). Infine, nel 1724, al termine dell’ultima imponente opera di riedificazione, Papa Benedetto XIII consacrò nuovamente la basilica ed estese ufficialmente la solennità della sua Dedicazione a tutta la cristianità.

Il significato per la Chiesa di oggi

La Basilica Lateranense non è solo la sede della cattedra del Vescovo di Roma, ma è riconosciuta come Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput (“Madre e Capo di tutte le Chiese della città e del mondo”). Celebrare la sua consacrazione significa fare memoria del cammino storico compiuto dalla comunità cristiana fin dai tempi della libertà costantiniana. Al contempo, richiama ogni fedele alla consapevolezza che le strutture materiali di pietra sono il riflesso visibile di una tempio invisibile e spirituale: la comunità dei credenti radunata attorno a Cristo.