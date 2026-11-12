Dal “posto fisso” al “lavorare per vivere”: come cambia l’Italia che parte e si costruisce altrove

Sono 6.630.284 i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE al 1° gennaio 2026, una comunità che in vent’anni è più che raddoppiata (+113,4% rispetto ai circa 3,1 milioni del 2006) e che nell’ultimo anno è cresciuta del 3,4%, con oltre 217mila nuovi iscritti. Il dato significa che oggi, ogni 100 residenti in Italia, vi sono 11 cittadini italiani che vivono oltreconfine. È la fotografia scattata dal XXI Rapporto Italiani nel Mondo 2026 (RIM) della Fondazione Migrantes , curato da Delfina Licata con il contributo di 47 autrici e autori, che quest’anno dedica uno speciale al tema “Lavorare lontano, costruirsi altrove”.

Le persone non sono numeri, l’Italia è anche fuori

Il direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo , ha ricordato come i 21 anni del Rapporto rappresentino “un segno di continuità e il desiderio di rinnovarsi per comprendere un’Italia che non coincide solo con i confini geografici, ma è molto di più. Non è possibile comprendere pienamente l’Italia senza guardare anche agli italiani che vivono altrove — ha dichiarato mons. Felicolo — perché dietro ogni partenza c’è una storia, una ricerca di dignità e di futuro. Non esiste soltanto chi parte e chi resta: esistono persone che appartengono a più luoghi e costruiscono relazioni transnazionali, mantenendo vivo il legame con il Paese d’origine”. Richiamando anche le parole pronunciate in questi mesi da Papa Leone , il direttore generale di Migrantes ha ribadito con forza che “le persone non sono numeri: hanno aspettative, progetti, fatiche e desideri. Nessuno deve sentirsi straniero o invisibile. Accompagnare significa ascoltare senza giudicare e domandarsi se il nostro Paese sia capace di creare le condizioni per permettere alle persone di scegliere liberamente”.

Dal vivere per lavorare al lavorare per vivere

Un cambio di paradigma culturale e generazionale sottolineato dalla curatrice del volume, **Delfina Licata**, che ha definito il Rapporto un “patrimonio collettivo” fondamentale per colmare una consapevolezza ancora troppo parziale: “Negli ultimi dieci anni oltre un milione di italiani si sono spostati dal Mezzogiorno al Centro-Nord e ogni anno si registrano oltre centomila espatri. Le fragilità del Paese spingono in particolare le donne a guardare oltre, mentre l’origine delle partenze si sta sempre più diluendo su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo fortemente il Nord”.

Una radicale trasformazione del rapporto con la professione

“Che tipo di lavoro si cerca oggi?”, ha domandato Licata. “Il ‘vivere per lavorare’ lascia spazio al ‘lavorare per vivere’. Serve la possibilità di seguire gli interessi per i propri sogni. Parole come ‘posto fisso’ sono ormai oggetti da museo: emergono invece ‘progetto personale’, ‘reputazione’, ‘competenze trasferibili’ e l’equilibrio tra vita privata e lavoro (work-life balance). Chi è all’estero non è perso per sempre, ma partecipa al benessere comune”.

I dati

L’analisi dei dati Istat e AIRE restituisce l’immagine di una mobilità sempre meno lineare e sempre più “circolare”, fatta di partenze, ritorni e nuovi spostamenti: Espatri e rimpatri: Nel 2025 gli espatri di cittadini italiani hanno toccato quota 109.004 (il 57,3% nella fascia tra i 20 e i 39 anni), mentre i rimpatri sono stati 56.451. Rispetto a dieci anni fa gli espatri crescono del 6,6%, ma i rientri balzano dell’88%. Il saldo resta comunque negativo e pesa drasticamente sulle piccole regioni: l’incidenza degli iscritti AIRE sulla popolazione residente è più che tripla rispetto alla media nazionale (11,2%) nel **Molise** (37,1%) e più che doppia in Basilicata (30,0%) e Calabria (26,0%). In valori assoluti, invece, il maggior numero di partenze nell’ultimo anno si registra dalla Lombardia (20,2%) e dal Veneto (10,2%).

La Spagna nuova meta simbolo

L’Europa ospita oltre la metà degli italiani all’estero (53,1%). Se l’Argentina resta prima per presenze storiche (oltre 1 milione) seguita da Germania e Brasile, nei flussi recenti esplode il caso della Spagna. Gli espatri verso il Paese iberico sono quasi triplicati negli ultimi cinque anni, rendendolo la prima destinazione dei flussi Istat 2025 (13.244 partenze) e la seconda per nuove iscrizioni AIRE. A luglio 2026 risultano iscritti alla previdenza spagnola oltre 223mila lavoratori italiani: giovani qualificati (il 37,1% laureato) e famiglie attratte dalla crescita economica e dalla qualità della vita. Cresce l’interesse anche verso nuove mete extraeuropee come Emirati Arabi Uniti e Messico. Più di un emigrato su tre è nato all’estero: Nel 2025 i cittadini italiani nati all’estero rappresentano il 34% del totale degli espatri (erano il 22,8% nel 2015, con un +59% in dieci anni) e il 38,8% dei rimpatri. È il segno di un’Italia sempre più transnazionale e multiculturale, attraversata anche dalla cosiddetta “immigrazione di rimbalzo” di nuovi cittadini italiani con background migratorio.

Lavoro oltreconfine

Il Rapporto Migrantes invita infine a non cedere né al catastrofismo della “fuga dei cervelli” né al mito di un estero privo di ostacoli. Accanto a ricercatori, manager, “nomadi digitali” e ai cosiddetti returnees (i “Nuovi Argonauti” che rientrano portando innovazione in settori come Agritech e turismo sostenibile), permangono sacche di fragilità: sottoinquadramento professionale, precarietà contrattuale, difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio, caro-affitti nelle metropoli europee e un fenomeno di “migrantizzazione” quotidiana che ricorda ai lavoratori italiani di essere comunque considerati stranieri. A settant’anni dalla tragedia di Marcinelle (8 agosto 1956), che il Rapporto ricorda come atto fondativo della battaglia per la sicurezza e l’Europa sociale, la sfida indicata da Migrantes resta quella di rimettere la persona e la dignità del lavoro al centro delle politiche nazionali ed europee.