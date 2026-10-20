Dal campo all’orto virtuale: “Farmcraft-Coltiva il tuo mondo” educa al cibo sano

La cosa più materiale, la terra da coltivare e i suoi frutti, diventa virtuali. “Farmcraft-Coltiva il tuo mondo” aiuta a educare i giovani a un’alimentazione sana e consapevole attraverso i videogiochi. Il progetto, realizzato da Coldiretti insieme a Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto tecnico di Maker Camp, è una sorta di “Minecraft dell’agricoltura”, dove i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni coltiveranno orti e gestiranno allevamenti, per poi fare esperienza “reale” visitando aziende agricole e fattorie didattiche. “Entriamo nel mondo delle nuove generazioni e le accompagniamo dal virtuale alla terra”, ha detto Dominga Cotarella, presidente di Fondazione Campagna Amica. “Saranno gli studenti, insieme agli insegnanti, a creare i propri scenari, approfondendo alimentazione, agricoltura, stagionalità e sostenibilità”, così il ceo di Maker Camp Marco Vigelini.

Educazione alimentare videoludica

Portare l’educazione alimentare nel mondo dei videogiochi per insegnare ai più giovani a riconoscere il cibo sano, conoscere l’origine degli alimenti e scoprire il valore dell’agricoltura. È l’obiettivo di “Farmcraft – Coltiva il tuo mondo”, il progetto di Coldiretti insieme a Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, realizzato con il supporto tecnico di Maker Camp, presentato al Forum Coldiretti in corso Roma.

Campi virtuali

Rivolto agli studenti, principalmente tra gli 8 e i 14 anni, l’iniziativa utilizza il linguaggio di Minecraft per promuovere educazione alimentare, sostenibilità e biodiversità. Attraverso un contest nazionale, le classi creeranno mondi virtuali in cui gestire orti, allevamenti e mercati di Campagna Amica, per poi trasferire l’apprendimento nella realtà tramite visite ad aziende agricole e fattorie didattiche.

Dal virtuale alla terra

“In un Paese con circa 2 milioni di bambini obesi o in sovrappeso abbiamo la responsabilità di educare le nuove generazioni a scegliere consapevolmente ciò che mangiano – ha detto Dominga Cotarella, presidente di Fondazione Campagna Amica – con Farmcraft entriamo nel loro mondo, le accompagniamo dal virtuale alla terra, perché conoscere l’origine del cibo significa avere gli strumenti per scegliere in modo consapevole e dire no quando si è di fronte a un cibo ultraformulato”.

Fuori dallo schermo

La vera innovazione, ha spiegato Marco Vigelini, ceo di Maker Camp, “è ribaltare la logica tradizionale, non siamo noi a costruire un mondo da mostrare ai ragazzi, ma saranno gli studenti, insieme agli insegnanti, a creare i propri scenari, approfondendo alimentazione, agricoltura, stagionalità e sostenibilità. L’obiettivo finale è portarli fuori dallo schermo, nei mercati e nelle aziende agricole, per trasformare quanto imparato giocando in un’esperienza concreta”.

Fonte Ansa