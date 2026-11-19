Tra crisi climatica, rincari e ritardi, l’agricoltura italiana affronta una fase complessa ma non priva di modelli virtuosi. Presentati a Roma all’VIII Forum nazionale Agroecologia Circolare, i dati di Legambiente e le storie di 12 “Ambasciatori nazionali del territorio” tracciano un bilancio in chiaroscuro. Dal 2023 a settembre 2026 si sono registrati 161 eventi meteo estremi con danni ai campi, mentre emergono nuove criticità legate al calo degli operatori biologici, all’abbandono delle aree interne e al peso delle agromafie.

I dati emersi

In Italia l’agricoltura si trova sempre di più a fare i conti con l’accelerata della crisi climatica, ma anche con i rincari e con politiche agricole poco coraggiose. Il tutto mentre nella Penisola non mancano esempi virtuosi di futuro e resilienza che lasciano ben sperare. I dati sono stati messi in fila da Legambiente anche grazie alle storie dei 12 “Ambasciatori nazionali del territorio” premiati oggi dall’associazione ambientalista a Roma all’VIII Forum nazionale Agroecologia Circolare. Quello che emerge è un quadro di ombre e luci: in Italia, stando ai nuovi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, negli ultimi quattro anni – dal 2023 a settembre 2026 – l’accelerata della crisi climatica ha “schiacciato” l’agricoltura con ben 161 eventi meteo estremi che hanno causato danni al settore agricolo.

Le preoccupazioni

Parliamo di una media di 40 eventi all’anno, più di 3 al mese. Un dato preoccupante se si pensa che negli ultimi 12 anni, su un totale di 283 eventi meteo estremi con danni all’agricoltura, più della metà si sono concentrati proprio dal 2023 a settembre 2026. A preoccupare sono anche altri alert rossi su cui Legambiente pone l’accento: il calo della superfice agricola bio e degli operatori, la vergogna del reddito basso, le pressioni delle agromafie e la piaga del caporalato. I dati parlano chiaro: nel 2025 cala la superficie bio che, stando agli ultimi dati di Ismea, è pari a 2.377.749 ettari, il 19,4% della superficie agricola nazionale, mentre nel 2024 si attestava al 20,2% del 2024. In diminuzione anche il numero degli operatori sceso a 95.389 (-1,8% in confronto all’anno precedente). Eppure, la spesa per i prodotti bio ha toccato il record di 4,4 miliardi di euro (+9,2%), mentre otto regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno già superato l’obiettivo europeo del 25% al 2030. Preoccupa, sottolinea Legambiente, anche l’abbandono delle aree interne collinari e montane con la conseguente crescita della superficie boschiva, mentre in Pianura Padana agricoltura e zootecnia intensive pesano sull’ambiente e al Sud il clima spinge la diffusione delle colture tropicali a scapito di vite, olivo e grano.

Fonte Ansa