Corridoi universitari: in Italia 17 studenti di Gaza

Vanno ad aggiungersi ai 229 già accolti in Italia per proseguire il proprio percorso accademico i 17 studenti universitari palestinesi, fuoriusciti dalla Striscia di Gaza e trasferiti nel nostro Paese, passando per la Giordania, mediante un corridoio universitario. Ad aspettarli all’aeroporto di Fiumicino, oltre ai familiari, anche i rappresentanti degli atenei che li accoglieranno. Nove di loro frequenteranno istituzioni Afam, otto invece continueranno gli studi universitari. Si tratta della seconda operazione dopo una lunga sospensione dovuta alla crisi in Medio Oriente.

Il corridoio universitario

È arrivato nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea proveniente da Amman, il nuovo gruppo di studenti universitari palestinesi usciti dalla Striscia di Gaza nell’ambito dell’operazione dei “corridoi universitari”, facilitata dalla Farnesina per consentire ai giovani di proseguire il proprio percorso accademico in Italia.

L’emozione all’accoglienza

Allo scalo romano i ragazzi sono stati accolti dai referenti delle università presso le quali saranno ospitati nell’ambito del programma “Iupals” (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in collaborazione con il ministero degli Esteri e il ministero dell’Università e della Ricerca. All’arrivo, visibilmente commossi, alcuni hanno abbracciato familiari che non vedevano da anni e i rappresentanti delle università italiane giunti a Fiumicino per accoglierli.

Il trasferimento

La Farnesina ha seguito l’uscita da Gaza degli studenti palestinesi attraverso il valico di Kerem Shalom. Dopo il rilascio dei visti e dei lasciapassare, il gruppo ha raggiunto il valico di Allenby, al confine con la Giordania, per poi proseguire verso Amman. Gli studenti hanno trascorso la notte presso l’Ospedale italiano di Amman. Gli studenti sono destinatari di percorsi di studio in Italia: 9 frequenteranno istituzioni Afam, mentre 8 proseguiranno il proprio percorso accademico presso Atenei italiani.

Diritto allo studio

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’azione promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a sostegno degli studenti palestinesi e che ha già consentito l’arrivo in Italia di 229 studenti palestinesi dallo scorso autunno. Quella attuale è la seconda fuoriuscita di studenti da Gaza dopo mesi di sospensione dovuti al riacutizzarsi del conflitto in Medio Oriente.

Fonte Ansa