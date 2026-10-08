Consumi e famiglie: crescono le disparità territoriali

Il report dell’Istat scatta una fotografia dettagliata sul comportamento di spesa delle famiglie residenti in Italia, evidenziando dinamiche economiche e territoriali significative. Se da un lato l’importo medio mensile complessivo rimane pressoché invariato rispetto all’anno precedente, dall’altro l’analisi della mediana segnala come gran parte della popolazione mantenga livelli di spesa contenuti. Parallelamente, si accentua in modo evidente la forbice tra Nord-est e Mezzogiorno, confermando l’ampliamento delle disparità geografiche nella capacità di consumo nel panorama nazionale contemporaneo.

Stabilità della spesa media e valore mediano

Nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è pari, in valori correnti, a 2.782 euro e risulta perciò stabile rispetto al 2024 quando era risultata pari a 2.755 euro. È quanto emerge dal report dell’Istat sui consumi. “Poiché la distribuzione dei consumi è asimmetrica e più concentrata nei livelli medio bassi, la maggioranza delle famiglie spende un importo inferiore al valore medio. Il valore mediano (il livello di spesa per consumi che divide il numero di famiglie in due parti uguali) è pertanto inferiore a quello medio e, nel 2025, risulta pari a 2.338 euro (2.240 euro nel 2024).

Le disparità territoriali tra Nord-est e Sud

Le famiglie del Nord-est spendono in media 871 euro in più rispetto a quelle del Sud (il 39,3 % in più) e 749 euro in più rispetto alle residenti nelle Isole (il 32,0% in più), mostrando un aumento del gap in confronto al 2024, quando la distanza dal Nord-est era pari al 37,9% per il Sud e al 30,6% per le isole.

Fonte Ansa