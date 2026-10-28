Italia

Confartigianato: lo scenario italiano tra tassazione, crescita e risorse pubbliche

Confartigianato analizza le sfide economiche dell'Italia nel quinquennio e chiede una revisione delle politiche fiscali

Di redazione
Foto di Gül Işık: https://www.pexels.com/it-it/foto/portafoglio-in-pelle-lavorato-a-mano-da-un-artigiano-su-tappetino-da-taglio-37326545/

Confartigianato ha sottolineato che, l’economia italiana ha attraversato anni complessi, segnati da forti turbolenze ed eventi avversi che hanno rallentato la ripresa e condizionato lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Gli effetti negativi di questi fattori si riflettono direttamente sui costi operativi, riducendo la competitività del Paese. Per rilanciare il sistema produttivo diventa fondamentale adottare strategie mirate alla crescita sostenibile, favorendo investimenti strategici, occupazione e una gestione efficiente delle risorse pubbliche disponibili.

Le stime

Confartigianato stima in “296,3 miliardi il costo cumulato degli shock che hanno colpito il sistema economico italiano nel quinquennio 2022-2026. Sono risorse sottratte agli investimenti, all’innovazione, alle assunzioni: in sostanza, alla crescita”, avverte il presidente Marco Granelli dall’assemblea annuale. Serve una legge di bilancio che metta “al centro crescita, produttività, capacità di creare lavoro”, la “vera sfida è spendere bene e meglio le risorse pubbliche, destinate a rafforzare la nostra competitività. E, avverte ancora, “va ridotto il gap del carico fiscale: per l’Italia nel 2026 è stimato al 43,2%, contro il 41,1% della media dell’Unione europea”. Bisogna “ridurre le tasse per destinare risorse a investimenti e lavoro“.

Fonte Ansa

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