Comolake Inclusion, Locatelli: “Occasione per vedere le potenzialità di ognuno e non i limiti”

“Il 21 marzo a Villa Erba a Cernobbio si terrà una giornata di incontro, partecipazione e confronto per parlare di disabilità e di Persone. Sarà un’occasione per vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli presentando nel corso di una conferenza stampa a Villa Erba l’evento “Comolake Inclusion”, in programma il prossimo 21 marzo 2025 a partire dalle 9.00 a Villa Erba a Cernobbio.

Riforma in materia di disabilità, Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, Carta di Solfagnano, Durante e Dopo di Noi, caregiver, tempi di vita e tempi ricreativi, sport, inclusione lavorativa i temi che saranno affrontati nel corso della giornata che prevede sei panel e diversi momenti di attività, esposizione di progetti e prodotti, e in cui ad essere protagonisti saranno gli studenti, le persone e le associazioni del territorio.

“Una giornata insieme per condividere esperienze – ha aggiunto il Ministro -, un’opportunità per il mondo delle associazioni del territorio, per il volontariato ma anche per tutti i cittadini che vogliono sentirsi parte del cambiamento e non vogliono lasciare indietro nessuno, che è la vera sfida da affrontare insieme”.