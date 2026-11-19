Non solo il consumo del suolo, ma anche il suo utilizzo può causare la perdita della diversità biologica. In Italia un quarto del territorio ha perso il 75% della biodiversità originaria per via di colture e infrastrutture. Nella classifica delle regioni più “naturali” d’Italia, basata sull’indicatore internazionale Mean Species Abundance Land Usa, spiccano Valle d’Aosta, Liguria e Trentino-Alto Adige. A stilarla XNatura, la divisione di nature intelligence 3Bee, nature tech impegnata nella rigenerazione della biodiversità, in vista della Giornata mondiale del suolo. A settembre 2026 Roma ha inviato alla Commissione europea come intende raggiungere gli obiettivi previsti dalla Legge sul ripristino di natura.

La perdita di biodiversità

In Italia oltre 8 milioni di ettari, più di un quarto (26,7%) dell’intero territorio, hanno perso almeno il 75% della loro biodiversità originaria per come viene usato il suolo. La Valle d’Aosta (0,93 ettari), la Liguria (0,92) e il Trentino-Alto Adige (0,88) guidano la classifica delle regioni più naturali d’Italia, mentre la Puglia chiude la classifica. I dati dipendono soprattutto dai seminativi intensivi, come cereali e mais, mentre città e infrastrutture impattano per circa un sesto delle aree. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata da XNatura, la divisione di nature intelligence 3Bee, nature tech impegnata nella rigenerazione della biodiversità, in vista della Giornata mondiale del suolo (5 dicembre), istituita dalle Nazioni Unite che quest’anno ha come tema “Contrastare la compattazione del suolo, aumentare la produzione alimentare”. Lo studio è stato fatto in vista del Piano Nazionale di Ripristino della Natura.

La classifica

La classifica si basa sull’Msa Land Use (Mean Species Abundance, abbondanza media delle specie), un indicatore internazionale sviluppato dall’Onu, e stima quanta biodiversità originaria lascia l’uso del suolo: un bosco naturale vale 1, un seminativo intensivo 0,1, una città 0,05. Il valore di una regione è la media dei suoi ettari. Nelle regioni sul podio Valle d’Aosta, Liguria (0,92) e Trentino-Alto Adige montagne e boschi occupano gran parte del territorio. In Valle d’Aosta rocce, nevi e ghiacciai coprono il 42% della superficie e i boschi un altro 41%, mentre la Liguria ha la quota di boschi e macchia più alta d’Italia, il 90%. Seguono Calabria e Toscana (0,77), Abruzzo (0,75), Umbria (0,74), Sardegna (0,73), Piemonte, Lazio e Friuli-Venezia Giulia (0,70), Campania (0,69), Molise e Basilicata (0,66), Marche (0,61). Chiude la classifica la Puglia (0,41), preceduta da Veneto (0,51), Sicilia ed Emilia-Romagna (0,55). In Puglia i boschi coprono meno del 30% del territorio, la quota più bassa d’Italia, mentre seminativi e colture permanenti come oliveti e vigneti arrivano al 57%. Al Nord a fare la differenza è la pianura: l’Emilia-Romagna ha la quota di seminativi più alta del Paese (38%) e la maggiore porzione di territorio a forte perdita di biodiversità (43%). La Lombardia è la regione più urbanizzata, con l’8,9% di superficie urbana, ma si ferma al sedicesimo posto (0,57) grazie all’arco alpino, che bilancia la pianura.

Il ripristino di natura

La Nature Restoration Law, il regolamento europeo sul ripristino della natura del 2024, chiede agli Stati membri di avviare misure di ripristino su almeno il 30% degli habitat degradati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. Il Piano Nazionale di Ripristino della Natura indica come l’Italia intende arrivarci: la bozza, inviata alla Commissione europea il 25 settembre 2026, prevede 2.078 misure. Il Rapporto Snpa (Sistema nazionale protezione ambiente) 2026 registra quanto territorio diventa artificiale ogni anno: nel 2025 le nuove superfici artificiali sono state 102 chilometri (consumo lordo), il 22% in più rispetto al 2024. L’analisi di 3Bee fa un passo in più e considera tutto il territorio, comprese le aree agricole, con immagini satellitari del 2025. L’analisi guarda anche al 2030: se il consumo netto di suolo registrato da Snpa nel 2025 continuasse allo stesso ritmo, l’Italia trasformerebbe in superfici artificiali l’equivalente di 36 campi da calcio al giorno, circa 67.000 in cinque anni. Il peggioramento verrebbe soprattutto dalla Sicilia, con oltre 11.000 campi, seguita da Lazio (circa 9.900) e Puglia (circa 7.700). Dai dati emerge anche l’importanza delle aree protette: in tutte le regioni la biodiversità è più alta dentro i loro confini che fuori.

I tempi dell’ambiente

“Il suolo è il luogo in cui la biodiversità si difende o si perde, e il Piano Nazionale di Ripristino è un’occasione che l’Italia non può mancare. Ma per raggiungere gli obiettivi del 2030 bisogna sapere da dove parte ogni regione e misurare i progressi anno dopo anno. Il nostro obiettivo è rendere fruibili dati ambientali che oggi restano nascosti, dare loro valore e fare in modo che il nostro team sia la garanzia ambientale di cui oggi c’è bisogno”, dichiara Niccolò Calandri, ceo di 3Bee XNatura. 3Bee ricorda che secondo la Fao dal suolo proviene il 95% del cibo che consumiamo e nel suolo vive circa il 59% delle specie del pianeta, ma per formarne appena 2-3 centimetri possono servire fino a mille anni.

Fonte Ansa