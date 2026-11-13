Colletta Alimentare: la donazione del presidente della Repubblica Mattarella

Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla 30esima edizione, la raccolta di generi alimentari a sostegno di chi è più vulnerabile. Sabato 14 novembre 160mila volontari della Fondazione Banco Alimentare Ets in pettorina arancione saranno presenti in 12mila supermercati per raccogliere i prodotti che saranno donati, i quali saranno poi distribuiti attraverso la rete di realtà partner del Banco. Alla vigilia arriva il sostegno delle istituzioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha concesso l’Alto Patronato, ha partecipato anche quest’anno all’iniziativa, donando alcuni generi alimentari. Con un videomessaggio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato a donare: “Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza per chi ha poco o addirittura nulla”. “Vorremmo che la Colletta fosse riconosciuta sempre di più anche come un gesto di pace: in un tempo segnato da conflitti, tensioni e contrapposizioni, scegliere di donare e di prendersi cura di qualcuno che magari non conosciamo significa costruire un legame, riconoscere nell’altro una persona e contribuire concretamente al bene comune”, dichiara il presidente della Fondazione Banco Alimentare Marco Piuri.

L’iniziativa

La Colletta Alimentare® torna domani, sabato 14 novembre, in tutta Italia, per la sua 30ª edizione. Oltre 160.000 volontari, riconoscibili dalla tradizionale pettorina arancione, saranno presenti nei supermercati per invitare i cittadini a donare alimenti a lunga conservazione. I prodotti raccolti saranno distribuiti attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare – tra queste mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada – che raggiungono complessivamente più di 1.700.000 persone in difficoltà nel nostro Paese.

La donazione del presidente

Anche quest’anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre alla concessione dell’Alto Patronato ha voluto partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare® con una donazione di generi alimentari, rinnovando un gesto di attenzione e vicinanza verso le persone che vivono in condizioni di difficoltà.

Un gesto di pace

“Desideriamo esprimere al Presidente Mattarella la nostra più sincera gratitudine per aver voluto rinnovare anche quest’anno la sua partecipazione alla Colletta Alimentare. È un gesto che ci incoraggia e che richiama il valore di una responsabilità condivisa verso chi ha più bisogno. In questa trentesima edizione vorremmo che la Colletta fosse riconosciuta sempre di più anche come un gesto di pace: in un tempo segnato da conflitti, tensioni e contrapposizioni, scegliere di donare e di prendersi cura di qualcuno che magari non conosciamo significa costruire un legame, riconoscere nell’altro una persona e contribuire concretamente al bene comune”, dichiara il presidente della Fondazione Banco Alimentare Marco Piuri.

Un’esperienza educativa

“La Colletta è anche una grande esperienza educativa, soprattutto per le nuove generazioni. Sono oltre 30.000 i ragazzi e i giovani che ogni anno scelgono di dedicare il proprio tempo come volontari, spesso insieme agli amici. Scoprono così che la vita è piena se ha un senso e che la carità non è un’idea astratta, ma un’esperienza che nasce da un incontro e dalla disponibilità a mettersi in gioco. È un modo per imparare che ciascuno può fare la propria parte e che, anche un piccolo gesto, quando è condiviso, può generare qualcosa di grande”, conclude Piuri.

Fare la differenza

“E’ un’iniziativa preziosa, che si affianca all’impegno quotidiano delle istituzioni per non lasciare indietro nessuno”, ha detto Meloni. “Voglio chiedervi di fare un gesto semplice. Se domani andate a fare la spesa, fermatevi un istante, cercate uno di quei volontari con la pettorina arancione del Banco Alimentare e donate”, ha continuato il presidente del Consiglio, “fatelo con una consapevolezza, ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza per chi ha poco o addirittura nulla”. “Domani facciamo tutti insieme la nostra parte e mostriamo ancora una volta il volto più bello della nostra nazione”, ha concluso.