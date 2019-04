MARTEDÌ 02 APRILE 2019, 00:01, IN TERRIS

Civita Di Russo: "Così aiuto lo Stato a combattere la mafia"

Legale in un mondo difficile. "Mi chiamavano 'fimmina' poi hanno capito che sono una 'tosta'"

LOREDANA SUMA

on l'interrogatorio del boss Tommaso Buscetta, Giovanni Falcone aprì una stagione nuova nella lotta alla mafia. I collaboratori di giustizia diventavano un'arma formidabile in mano allo Stato per fare luce su affari, delitti e traffici della criminalità organizzata ma anche sui rapporti con la parte marcia della politica. Ne sa qualcosa l'avvocato Civita Di Russo, prima donna a scegliere di assistere i "pentiti". Un lavoro arduo di suo, reso ancor più complicato dall'appartenenza a un genere (quello femminile) troppo spesso ancora discriminato, specie in ambito professionale. "Una volta un collaboratore di giustizia mi ha definito 'fimmina', in senso dispregiativo - racconta a In Terris - ma non mi sono arresa, mi ritengo una 'tosta', non mi sono tirata indietro, anzi avevo ancora più grinta per dimostrare che una 'femmina' avvocato non è da meno".

Ha intrapreso questa strada per caso o per vocazione?

"All’età di 8 anni vedevo i film di Perry Mason, ne ero affascinata, era una sogno. Compresi nel tempo che fare l’avvocato penalista era la mia vocazione.Quando ho cominciato non mi conosceva nessuno e mi ero resa disponibile alla difesa d’ufficio, fui chiamata per difendere un collaboratore che aveva operato a Gela e il processo si teneva a Rebibbia. Dopo la morte dei Giudici Falcone e Borsellino, a Caltanissetta era Pm della Procura Distrettuale Antimafia il Dott. Kessler, che aveva avuto il coraggio di trasferirsi da Trento per andare in Sicilia; ebbi la fortuna di conoscerlo, capii l’importanza del mio lavoro, così quando mi chiamarono accettai".

Si è chiesta perché proprio lei?

"Nessuno voleva farlo, perché avevano paura, ovviamente. Quando incontrai il cliente protestò chiamandomi 'fimmina', ma riuscii a convincerlo della mia professionalità e da allora non mi hanno più 'mollata'".

Come è il rapporto con queste persone?

"La fiducia è un pilastro totalmente fondamentale, divento la depositaria delle loro vicende più intime. È un rapporto molto particolare, si diventa il punto di riferimento più importante, a volte l’unico. Sono vite che da una parte si sgretolano e che poi necessitano di essere ricostruite. Spesso hanno le famiglie contro e bisogna risolvere problemi di ogni tipo".

È più corretto definirli collaboratori o pentiti?

"Senz’altro collaboratori. La legge come è noto non fa la morale a nessuno e paga un prezzo per conoscere i fatti. La valenza dei fatti e delle dichiarazioni deve far fronte a un processo. Molti lo fanno per offrire alla famiglia e ai figli un futuro diverso, nuove opportunità di vita, lontano dai luoghi del dolo".

C’è differenza tra ex affiliati di mafia e camorra?

"Le radici culturali sono profondamente diverse, anche se entrambi le regioni sono collocate al sud. Il pentito del clan camorristico agisce di pancia, è chiassoso, può cambiare facilmente avvocato, è popolano. Il siciliano prima di collaborare ci pensa molto, moltissimo, incontra difficoltà a far cadere i muri e una volta stabilita la fiducia non cambia più il legale".

Perché ci sono meno collaboratori della 'ndrangheta?

"Perché le 'ndrine sono strettamente legate alla famiglia: collaborare significa denunciare i parenti stretti, fratelli, zii, cognati…. Ed è estremamente difficile anche a causa della chiusura ambientale netta in cui la loro vita si svolge".

Riesce sempre a essere distaccata rispetto a quanto le raccontano o le capita di giudicare?

"Il mio compito è difendere, non giudicare. Solo una volta ho rinunciato ad un mandato: un collaboratore aveva commesso un delitto così efferato che non potevo andare contro me stessa. Quello che mi interessa è capire se per queste persone è possibile una vita diversa, soprattutto per i figli. A quel punto attraverso il mio lavoro è possibile offrire un’opportunità che altrimenti non avrebbero mai avuto se avessero continuato a vivere nei luoghi di origine. È una visione più ampia della vita possibile solo se si pensa ai tanti minori che delinquono e non hanno difficoltà a fare scelte diverse".

Lei ha difeso anche una donna, è diverso il rapporto che si instaura?

"Come legale no, le donne collaboratrici non erano tantissime, adesso sono di più, in quanto è cambiato lo scenario. Molti uomini sono stati arrestati e le donne hanno dovuto prendere in mano le redini delle famiglie, si sono rese conto che una vita vissuta all’ombra del crimine non è l’deale per i figli, per loro, toccano con mano la violenza. Un fenomeno che riguarda le donne è il tradimento, ecco quello le ferisce, si parla di donne che sacrificano tutto al compagno, e quando si vedono tradite, non perdonano facilmente".

C’è chi si pente con il cuore?

"Certamente, non è escluso che per qualcuno la vita nuova passi anche per un pentimento vero rispetto alle azioni nefaste compiute. Più o meno il disvalore delle azioni passate lo riconoscono tutti. Però in quel caso non si vive facilmente con il senso di colpa, i fantasmi sono presenti; più è grande il pentimento, quello vero, più è difficile perdonare se stessi, ma è un percorso che riguarda l’anima e dal quale non è escluso nessuno".

