Cdm approva il decreto carburanti: prorogato il taglio delle accise

Approvato in Consiglio dei ministri il decreto legge sul costo dei carburanti che proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Dopo quella data verranno valutati nuovi sostegni contro il caro carburante. Il costo della misura sarebbe di 130 milioni di euro.
La proroga al taglio delle accise
Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, come spiegano fonti di governo. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro.
Nuovi sostegni selettivi
Dopo la scadenza dello sconto sulle accise sul gasolio, prorogato oggi dal Consiglio dei ministri fino al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, “selettivi sulla base del reddito”. La strategia, anticipata ieri da fonti di Palazzo Chigi, è stata confermata durante il Cdm di oggi, come riferiscono diverse fonti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni.
Fonte Ansa