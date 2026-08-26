Italia

Cdm approva il decreto carburanti: prorogato il taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sul costo del carburante che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio

Di redazione
Foto © Saverio De Giglio da Imagoeconomica

Approvato in Consiglio dei ministri il decreto legge sul costo dei carburanti che proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Dopo quella data verranno valutati nuovi sostegni contro il caro carburante. Il costo della misura sarebbe di 130 milioni di euro.

La proroga al taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, come spiegano fonti di governo. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro.

Nuovi sostegni selettivi

Dopo la scadenza dello sconto sulle accise sul gasolio, prorogato oggi dal Consiglio dei ministri fino al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, “selettivi sulla base del reddito”. La strategia, anticipata ieri da fonti di Palazzo Chigi, è stata confermata durante il Cdm di oggi, come riferiscono diverse fonti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Tajani: “Difendiamo la presenza cristiana in Medio Oriente, è garanzia di dialogo e pace”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE